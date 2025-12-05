El dólar vuelve al centro: entre la oportunidad política y las tensiones del mercado

El dólar volvió al centro de la escena tras las elecciones y los futuros muestran señales que el mercado mira con atención.

El resultado electoral abrió una ventana política para avanzar en reformas y mejorar expectativas.

Eco Go destaca que la caída del riesgo país habilita la posibilidad de financiamiento y alivia la presión sobre las reservas.

PPI detectó un desacople entre spot y futuros, con un salto notable en el interés abierto que sugiere intervención.

El mercado opera dentro de nuevas bandas cambiarias, con un corredor entre $1.400 y $1.500.

La sostenibilidad del esquema depende del acceso al crédito y de la acumulación de reservas por parte del Banco Central.

El dólar recuperó en las últimas semanas un protagonismo absoluto en la escena financiera argentina. Tras las elecciones del 26 de octubre, los precios, las tasas y las expectativas volvieron a girar alrededor del tipo de cambio, la variable que concentra tanto los temores como las esperanzas de los operadores. Aunque el valor contado se mantiene relativamente estable dentro del esquema de bandas cambiarias, son los instrumentos que anticipan su trayectoria —sobre todo los futuros— los que aportan señales que el mercado analiza con creciente atención. El interrogante que monopoliza los chats financieros es uno: qué pasará con el dólar y en qué nivel encontrará un nuevo techo.

Los movimientos recientes no sólo responden a factores puramente financieros, sino también a una nueva dinámica política. El resultado electoral reconfiguró la correlación de fuerzas en el Congreso y abrió una ventana para discutir reformas estructurales largamente postergadas. Para los inversores, la clave es si este nuevo escenario alcanzará para sostener un programa de estabilización que combine orden fiscal, acumulación de reservas y apertura gradual de la economía, con el dólar como una suerte de semi ancla. En paralelo, las consultoras Eco Go y Portfolio Personal Inversiones (PPI) recalibraron sus análisis sobre el comportamiento cambiario y pusieron el foco en los elementos que podrían definir el rumbo en los próximos meses.

Desde Eco Go destacan que la reacción favorable de los mercados tras los comicios permitió ampliar el horizonte y avanzar hacia la discusión de un programa de mediano plazo. La caída del riesgo país hacia la zona de 650 puntos básicos fue un dato determinante: no sólo mejoró el precio de los activos, sino que también incrementó la posibilidad de que el Tesoro deje de pagar al contado los vencimientos en dólares. Con acceso al financiamiento, el Gobierno podría espaciar esos pagos, reduciendo la presión inmediata sobre las reservas del Banco Central. En ese esquema, la consultora subraya la importancia de redirigir el señoreaje hacia la acumulación de reservas para fortalecer la viabilidad del sistema de bandas.

Además, Eco Go remarca que la nueva composición del Congreso podría facilitar reformas que aumenten la productividad sistémica, un requisito indispensable para que la consolidación fiscal sea sostenible y para amortiguar el impacto sectorial de una apertura gradual. La mejora de expectativas, según sus analistas, ofrece la oportunidad de redefinir la relación entre macroeconomía, microeconomía y gobernabilidad como pilares de un plan estable.

Mientras tanto, PPI observa con atención la dinámica diaria del mercado cambiario. En las últimas jornadas, el dólar oficial se mantuvo fijo y el spot avanzó apenas 0,2% hasta los $1.455, aún 3,8% por debajo del techo de la banda. Lo llamativo fue que los contratos de futuros no acompañaron esa suba: recortaron entre 0,2% y 0,4%, un movimiento que los especialistas interpretan como una posible intervención de un actor con capacidad para influir en los precios. La pista clave apareció en el interés abierto, que saltó US$134 millones en una sola rueda —el mayor incremento desde octubre— concentrado en el contrato enero-26. Ese reacomodamiento devolvió a los futuros a un canal alineado con la estrategia oficial.

Eco Go señala que el mercado opera ahora dentro de unas “nuevas bandas”, con un piso en torno a $1.400 y un techo cerca de $1.500. La pregunta es si el Gobierno logrará comprar dólares en el centro del corredor y acumular reservas sin recalibrar. El riesgo, advierten, es que el dólar vuelva a presionar sobre el techo y obligue a redefinir los valores de referencia.

Ambas consultoras coinciden: mientras el Gobierno no asegure financiamiento que permita dejar de pagar vencimientos al contado, el sistema de bandas seguirá bajo examen. Si la estrategia funciona, el dólar podría estabilizarse dentro del corredor actual. Si no, el riesgo de una nueva recalibración seguirá latente.

El mercado, por ahora, observa con cautela. Operadores, bancos y fondos revisan cada señal, desde el riesgo país hasta los movimientos del Tesoro. Entre la oportunidad y la fragilidad, se define la pregunta que domina el verano financiero: ¿qué pasará con el dólar argentino en los meses que vienen?