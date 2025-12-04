Milei avala la renovación de las cúpulas militares tras la llegada de Carlos Presti a Defensa

Carlos Presti renovó tres de los cuatro mandos principales de las Fuerzas Armadas.

Javier Milei ratificó todas las designaciones en su rol de Comandante en Jefe.

Oscar Zarich asumirá como jefe del Ejército en reemplazo del propio Presti.

Marcelo Dalle Nogare será el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto.

Juan Carlos Romay dirigirá la Armada tras la salida de Carlos Allievi.

El único que continúa en su cargo es el brigadier mayor Gustavo Valverde, titular de la Fuerza Aérea.

El desembarco del teniente general Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa implicó un reordenamiento profundo en la conducción de las Fuerzas Armadas. A pocas horas de asumir, el flamante ministro anunció quiénes serán los nuevos jefes militares, en una reformulación que abarca tres de los cuatro mandos principales y que lleva el sello directo del presidente Javier Milei, quien ratificó públicamente todas las designaciones.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de difundir la decisión presidencial a través de sus redes sociales. Allí detalló los nombres elegidos para comandar cada fuerza y reafirmó que se trata de una disposición adoptada por el Presidente en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Así, el Gobierno confirmó que el general de división Oscar Zarich estará al frente del Ejército; el vicealmirante Juan Carlos Romay dirigirá la Armada; y el vicealmirante Marcelo Dalle Nogare asumirá como jefe del Estado Mayor Conjunto. El único que conservará su cargo es el brigadier mayor Gustavo Valverde, quien continuará liderando la Fuerza Aérea.

El cambio más significativo se produce en el Ejército, donde Zarich reemplazará al propio Presti, quien dejó su puesto para asumir como ministro. De perfil operativo y reconocido por su trabajo en tareas de adiestramiento, Zarich venía desempeñándose como Comandante de Adiestramiento y Alistamiento. Bajo su mando, a fines del último año dirigió el ejercicio “Libertador”, una maniobra militar que involucró a unos 2.500 efectivos y 300 vehículos, centrada en mejorar la capacidad logística y reorganizar operaciones en escenarios de despliegue rápido. Su formación comenzó en el Liceo Militar General Belgrano de Santa Fe y continuó con una trayectoria ascendente que incluyó su paso por la IX Brigada Mecanizada con asiento en Comodoro Rivadavia.

En paralelo, la conducción del Estado Mayor Conjunto quedará a cargo de Dalle Nogare, quien reemplaza al brigadier general Xavier Isaac. El nuevo jefe llega con una carrera extensa dentro de la Armada y con experiencia previa en roles de coordinación interinstitucional, tras haber sido designado en 2024 como Subjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. Desde su egreso como guardiamarina en 1987, acumuló comandos relevantes: lideró el aviso ARA “Suboficial Castillo” en misiones antárticas combinadas con Chile, condujo destructores emblemáticos como el ARA “Heroína” y el ARA “Almirante Brown”, y estuvo al frente de la División Patrullado Marítimo, además de ocupar el Comando del Área Naval Austral. Su nombramiento apunta a fortalecer la articulación entre fuerzas, una prioridad señalada por el Gobierno.

Mientras tanto, la Armada tendrá como nuevo jefe a Juan Carlos Romay, quien sucederá al almirante Carlos María Allievi. También formado en la Escuela Naval Militar —de donde egresó en 1988—, Romay venía desempeñándose como Director General de Educación de la fuerza. Su carrera incluye la conducción del buque multipropósito ARA “Punta Alta”, del buque logístico ARA “Patagonia” y de la fragata ARA “Libertad”, un recorrido que combina experiencia operativa con funciones de formación y representación institucional.

El único mando que permanece inalterado es el de la Fuerza Aérea, con la continuidad del brigadier mayor Gustavo Valverde. Piloto de caza y veterano en tareas de instrucción, Valverde cuenta con un reconocimiento extendido dentro del ámbito aeronáutico. Fue jefe de Operaciones Aeroespaciales durante el G-20 y cumplió funciones diplomáticas como agregado de Defensa en España, Marruecos y Países Bajos. Su formación se inició en el Liceo Militar General Espejo de Mendoza y se consolidó en la Escuela de Aviación Militar, donde egresó en 1989. La permanencia de Valverde es interpretada como un gesto de confianza del Ejecutivo en su capacidad para sostener la línea de modernización aérea.

Según fuentes del área, estos recambios responden a una práctica habitual cada vez que se produce un cambio en la conducción del Ministerio de Defensa. La normativa vigente establece que el jefe del Estado Mayor Conjunto no puede tener subordinados con antigüedad superior a la suya, una regla que muchas veces obliga a reorganizar escalafones para adecuar las jerarquías al nuevo esquema político y administrativo.