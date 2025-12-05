Navidad a la vista: ¿sirve hacer una dieta estricta antes de las fiestas?

Con el inicio de diciembre, muchos empiezan a modificar su alimentación con la vista en las celebraciones navideñas. Sin embargo, especialistas advierten que recurrir a dietas muy restrictivas puede tener consecuencias negativas para la salud.

La nutricionista española María Argente Pla señala que no hay beneficios en seguir dietas bajas en calorías antes de Navidad. Las restricciones severas, que aportan menos de 800-1,000 calorías diarias, pueden resultar en una pérdida de peso rápida pero insostenible, lo que a menudo lleva a recuperar el peso perdido en los meses siguientes.

Estas dietas pueden ser adecuadas solo en situaciones extremas, como la obesidad severa o preparativos para una cirugía bariátrica, y deben estar bajo control médico. Según las guías sobre nutrición y obesidad, la clave radica en hacer cambios sostenibles en los hábitos alimenticios en lugar de restricciones temporales.

El denominado "efecto rebote" es un riesgo significativo asociado a las dietas hipocalóricas. Tras una severa reducción en la ingesta calórica, el cuerpo activa mecanismos biológicos que favorecen la rápida recuperación del peso, a menudo superando la cantidad inicial perdida. Esto involucra cambios hormonales que aumentan el hambre y alteraciones en el metabolismo que dificultan mantener la pérdida de peso.

Además de los efectos mencionados, seguir una dieta restrictiva puede acarrear riesgos tanto fisiológicos como psicológicos. Entre los problemas físicos se incluyen pérdida de masa muscular, déficits de micronutrientes y fatiga. Desde el punto de vista psicológico, es común que se desarrollen actitudes obsesivas hacia la comida y una relación conflictiva con la alimentación.

Para afrontar la Navidad de manera saludable, Argente sugiere:

Alimentación consciente: Para mejorar la percepción de hambre y saciedad y evitar el comer sin pensar. Planificación anticipada: Establecer qué eventos se aproximan para evitar llegar con hambre extrema. Ejercicio regular: Incluir entrenamiento de fuerza de dos a tres veces por semana. Higiene del sueño y manejo del estrés: Ambos factores influyen en las hormonas que regulan el apetito.

Siguiendo estas recomendaciones, se puede mantener un bienestar integral durante las festividades sin recurrir a extremos dietéticos.