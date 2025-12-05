Cuándo se conocerán las sedes, días y horarios de todos los partidos de la fase de grupos

La FIFA ha anunciado que, tras el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en Washington, tomará un día adicional para elaborar el cronograma de partidos. El 6 de diciembre, a las 14:00 (hora de Argentina), se presentará el calendario completo en una transmisión en vivo muy esperada.

Durante este evento, que contará con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, leyendas del fútbol y representantes de los 42 equipos clasificados, los aficionados podrán conocer los detalles sobre cuándo y dónde jugarán sus selecciones. También se ofrecerán análisis de los cruces y podrán verse reacciones en tiempo real, así como la confirmación de sedes y horarios de los 104 partidos del torneo.

La transmisión podrá seguirse en FIFA.com, el canal de YouTube de la FIFA y en las cadenas de televisión que tienen los derechos de emisión.

Con casi dos millones de entradas ya vendidas, el calendario de partidos tiene como objetivo ofrecer las mejores condiciones tanto para equipos como para espectadores, permitiendo que los hinchas disfruten en vivo de los encuentros, sin importar la zona horaria. La versión definitiva del calendario se dará a conocer en marzo, una vez que finalicen los repechajes y se completen las seis plazas restantes.