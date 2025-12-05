Santa Fe consolida confianza en los mercados y avanza hacia un nuevo ciclo de inversión pública

"Es un día histórico para Santa Fe: los inversores extranjeros demostraron su confianza por la Provincia". Lo dijo desde Nueva York el ministro de Economía, Pablo Olivares, al referirse al financiamiento internacional que obtuvo la provincia por US$ 800 millones.

Adriano Mandolesi, Secretario de Finanzas; Pablo Gorbán, Secretario de Política Económica; Pablo Domingo, Subsecretario de Planificación Financiera y Pablo Rangel, Secretario Legal y Técnico del Ministerio, acompañaron al ministro en una gestión de una "transacción tensionada".

La comitiva siguió el desarrollo de las ofertas en la sede del Banco Santander en Wall Street, donde se sumaron ejecutivos de JP Morgan. Se recibieron propuestas por hasta US$ 1800 millones después de reuniones con más de 30 fondos de inversión de EEUU, Inglaterra, Dubai y Alemania. Hubo unos 120 inversores mediante plataforma virtual.

"Nos ayudó mucho haber venido con una oferta alta de inversores locales argentinos", señaló el ministro a El Litoral. Del total presentado en la convocatoria santafesina, hubo US$ 350 millones por parte de 800 inversores bancarios, institucionales y minoristas del país.

Si bien los montos y plazos fueron los mejores que se han obtenido este año por un gobierno subnacional argentino, la tasa del 8,1% quedó levemente por encima de las expectativas, por lo que aún incide la "macro" argentina a pesar de la estabilización.

Para los operadores provinciales, pujar más suponía riesgo para toda la operación, lo que hubiese implicado un "costo reputacional" que para Santa Fe es muy importante. Junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son los únicos distritos argentinos que no "reperfilaron" deuda.

Los pagos de los cupones por los intereses se realizarán en cuotas semestrales; los vencimientos de capital arrancan en 2031 para reiterarse anualmente hasta el 2034.

El destino de los fondos

El gobernador Maximiliano Pullaro subrayó que los recursos se orientarán a obras estratégicas que fortalecen la competitividad y expanden la capacidad productiva de la Provincia. Pero aún no se conocen los detalles.

"Este financiamiento se aplicará a proyectos energéticos, rutas, infraestructura de seguridad y obras sociales que impactan de manera directa en el desarrollo de Santa Fe", señaló, destacando el carácter estratégico de la operación para acompañar el crecimiento sostenido del aparato productivo.

Entre los "destinos prioritarios" de la inversión figuran los grandes gasoductos que ampliarán la matriz energética y reducirán costos logísticos para la industria; obras destinadas a optimizar la infraestructura vial y proyectos vinculados a la seguridad pública, como nuevas Estaciones Policiales, adquisición de móviles, equipamiento y mejoras en el sistema penitenciario.

Además -señala el parte oficial, sin mayores detalles- se financiarán obras de infraestructura social en distintos puntos del territorio, orientadas a mejorar la calidad de vida y acompañar el desarrollo urbano y comunitario.

La "fortaleza fiscal"

"La operación confirma la fortaleza fiscal y la solvencia institucional del Gobierno Provincial para salir a los mercados internacionales en condiciones favorables", destacó Olivares, que encabezó la misión que cerró la operación este jueves en Wall Street.

La provincia llegó a esta instancia con superávit fiscal en sus cuentas hasta agosto y con una deuda total que representaba hasta aquí menos del 7% de los recursos de un solo año, cuyo servicio no compromete más del 1,5% en el período.

El bono SF34, por un monto de U$S 800 millones a 9 años, con una tasa nominal del 8,10 %, volvió a posicionar a la Provincia "entre los distritos con mayor credibilidad del país", destacó el ministro.

"Es una señal de confianza en el presente y en el futuro de la Provincia", remarcó. Y destacó que "los inversores internacionales valoraron la solidez fiscal del Estado santafesino, su bajo nivel de endeudamiento, la gestión ordenada y transparente de las cuentas públicas, y un detalle no menor: Santa Fe es, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los dos únicos gobiernos subnacionales que nunca reestructuraron su deuda, un antecedente clave para obtener financiamiento competitivo".

Para Olivares, lo ocurrido en Wall Street este jueves con Santa Fe "es también una buena noticia para el país, porque es una señal de la confianza en la Argentina para su inserción en los mercados internacionales".

Como punto de referencia, se puede mencionar que después de las elecciones del 26 de octubre, YPF colocó deuda por US$ 500 millones de obligaciones negociables en dólares, con tasa fija de 8,75 % anual, y vencimiento en 2031, mientras que Techint emitió en dólares unos US$ 750 millones a tasa fija de 7,625 % anual, con vencimiento en 2030.

Santa Fe es el tercer distrito subnacional en colocar deuda este año. Antes lo hicieron Ciudad Autónoma de Buenos Aires (US$ 600 millones al 7,8 % por 6 años) y Córdoba (US$ 725 millones al 9,75 % con vencimiento en 2032).

Plazo a 9 años

El bono SF34 se emitió a una tasa de 8,10 % y con un plazo de 9 años, condiciones alcanzadas tras el trabajo técnico y político desplegado en misiones internacionales, en las que la Provincia presentó sus fortalezas estructurales, su salud financiera y su trayectoria de cumplimiento.

En la visión oficial, la emisión consolida a Santa Fe como un actor confiable y solvente, capaz de acceder a los mercados globales con reglas claras y con un uso del endeudamiento centrado en inversiones productivas y de infraestructura.

Con esta operación, el Gobierno Provincial refuerza su estrategia de financiar obras que expanden la capacidad económica del territorio y acompañan el crecimiento de los sectores productivos, al tiempo que preserva el equilibrio fiscal y mantiene un nivel de deuda sostenible y transparente.

