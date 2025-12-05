Pullaro, sobre Scaglia en el Congreso: "Vamos a defender una mirada pyme"

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró un nuevo parque en el barrio Las Flores, ubicado en la calle Las Rosas y 315. Este espacio recreativo incluye canchas de básquetbol y fútbol, así como una plaza con juegos para los más pequeños, ofreciendo a los vecinos una nueva opción de esparcimiento. "Los vecinos no podían disfrutar de este parque y hoy tienen un parque", expresó Pullaro durante el evento.

El gobernador destacó la importancia del cuidado y mantenimiento del parque, señalando que "hay un desafío de trabajar todos los días para que el parque pueda ser cuidado". Pullaro también mencionó la colaboración necesaria entre la municipalidad, la provincia y los propios vecinos para garantizar la limpieza y el buen estado del lugar. Además, se comprometió a continuar con el desarrollo del área, incluyendo un club que apoya a los jóvenes del barrio en actividades deportivas.

En su discurso, Pullaro hizo referencia a otras obras importantes en la región, como la construcción de un hospital regional. "Ya estamos empezando por la parte sur del hospital... me comprometí en terminar este hospital y meterle muchos recursos para que antes de que termine nuestra gestión, prácticamente lo tengamos terminado", afirmó el gobernador.

Respecto a la reforma laboral, Pullaro se mostró optimista sobre el liderazgo de la exvicegobernadora Gisela Scaglia al frente del bloque de Provincias Unidas en la Cámara de Diputados. "Estoy muy contento porque nuestra vicegobernadora... va a llevar adelante la mirada del interior, del interior productivo", indicó. También enfatizó la necesidad de defender los intereses de las pequeñas y medianas empresas, asegurando que "la mirada que vamos a defender como Santa Fe es una mirada pyme".

