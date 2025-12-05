Pullaro presentó Vax Team, el nuevo programa provincial de vacunación: “Tenemos un plan innovador y único en Argentina”

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves en Rosario la presentación de Vax Team, el nuevo Programa Provincial de Vacunación, una estrategia interministerial destinada a recuperar coberturas en edad escolar y promover hábitos de cuidado en toda la provincia. El plan combinará trabajo territorial, articulación con escuelas y centros de salud, y una herramienta innovadora: un álbum de figuritas que permitirá acompañar el control del carnet y completar esquemas obligatorios, especialmente en el ingreso escolar y a los 11 años.

Estrategia integral de vacunación

Durante el acto, realizado en la Sala Walsh de la sede de Gobierno, Pullaro subrayó que “ningún ministerio puede implementar por sí solo una política pública de impacto y a largo plazo”, y que las acciones sanitarias requieren articulación efectiva entre áreas. En esa línea, explicó que el primer paso fue “medir dónde estábamos y cuánto habíamos retrocedido en materia de vacunación”, para luego diseñar “una estrategia que, desde la comunicación y el trabajo conjunto, permita impulsar un plan innovador y único en Argentina”.

“Creemos que a través de un álbum de figuritas podemos controlar que cada niño, niña y adolescente de la provincia tenga el calendario de vacunación completo”, afirmó.

Del acto participaron la ministra de Salud, Silvia Ciancio; el ministro de Educación, José Goity; la ministra de Cultura, Susana Rueda; la secretaria de Salud, Andrea Uboldi; el secretario de Comunicación, Luis Persello; el secretario de Cooperación, Cristian Cunha; legisladores provinciales; representantes de la OPS/OMS; colegios profesionales y sociedades científicas.

Confiar en las vacunas para cuidar a la comunidad

La ministra Ciancio señaló que los datos actuales reflejan un problema real: “Los números son contundentes y nos venimos ocupando. Santa Fe marca la diferencia con un programa que busca volver a los índices históricos de cobertura y recuerda que completar el calendario es una de las medidas más importantes para cuidar la salud”.

Invitó a “completar esquemas, rompiendo esquemas” y resaltó que Vax Team “recupera lo lúdico” para motivar a las familias. “Es una estrategia pensada entre Salud y Educación para trabajar con la comunidad y reconstruir la confianza en las vacunas”, sostuvo.

Goity destacó que “la salud es un bien social, público y colectivo”, y que las escuelas deben volver a ser espacios ordenadores, acompañados por políticas estatales efectivas.

Uboldi definió Vax Team como “un proyecto ambicioso para recuperar la centralidad del cuidado de niños, niñas y adolescentes”, y recordó que “las vacunas salvan vidas”.

La representante de la OPS/OMS, Eva Jané Llopis, calificó el programa como “una estrategia pionera que rompe moldes para cambiar tendencias”, y celebró el enfoque integrado: “Es la única manera de elevar las coberturas y cambiar el paradigma”.

Vax Team: creatividad y salud pública

El programa combina evidencia científica, participación comunitaria y una propuesta cercana a los chicos. El concepto central es que vacunarse genera una burbuja protectora que impide que virus y bacterias causen enfermedad. La idea creativa está plasmada en un álbum de figuritas que se repartirá en todas las escuelas públicas y privadas. Cada figurita representa una vacuna del calendario y solo se obtiene al asistir al centro de salud u hospital para controlar el carnet y completar las dosis correspondientes.

En el caso de los chicos y chicas que cumplen 11 años, recibirán una Tarjeta de Poder, asociada a la renovación de defensas y refuerzos del calendario.

Además, la propuesta incluye una miniserie animada protagonizada por villanos -gérmenes que intentan atacar la provincia- y niños que se transforman en superhéroes cuando activan sus poderes mediante las vacunas.

En la página oficial del programa -https://santafe.gob.ar/vacunate/- estarán disponibles los episodios de la miniserie, la guía de vacunas por edad con su figurita correspondiente y un mapa actualizado de todos los vacunatorios de la provincia.

Tras la presentación, comenzaron las capacitaciones para los equipos de vacunación, a cargo del Programa Ampliado de Inmunizaciones, con el fin de poner en marcha la estrategia en todo el territorio.

En las próximas semanas se continuará con la entrega del álbum en escuelas, la vacunación con figuritas en centros de salud y, una vez iniciado el ciclo lectivo, se avanzará con operativos escolares a través del programa Santa Fe Acá Escuelas.