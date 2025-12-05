El 97% de las personas no identifica si una canción fue generada con Inteligencia Artificial

Recientemente, la plataforma de streaming musical Deezer realizó un estudio para determinar cuán factible es identificar si una canción fue generada con Inteligencia Artificial. Las conclusiones fueron elocuentes: un 97% de las personas no logró hacerlo.

Realizado en colaboración con la firma de análisis Ipsos, el experimento contó con la participación de 9.000 personas que escucharon tres canciones y, sobre el final, se les pidió que indiquen cuál había sido creada con herramientas de IA. Un detalle relevante: solo el 3% detectó las dos versiones sintéticas y la única que fue hecha e interpretada por humanos.

Música generada con IA: los usuarios quieren más transparencia

Las herramientas de Inteligencia Artificial Generativa inauguraron nuevas formas para crear contenido. La llave son los prompts, que en la jerga de la IA son las instrucciones que recibe la máquina. En la práctica, los modelos que operan detrás de los chatbots —entre ellos ChatGPT de OpenAI y Google Gemini— pueden crear textos, imágenes y videos con simples indicaciones por escrito.

También hay sistemas de IA que crean canciones a partir de prompts. El más conocido es Suno, capaz de entregar resultados de diversos géneros, ritmos e incluso con letras y pistas vocales. Hay más: recientemente, en TN Tecno contamos que OpenAI estaría desarrollado su propia herramienta para generar música.

Luego del experimento realizado por Deezer, la publicación The Verge realizó pruebas similares. Si bien la tasa de aciertos fue superior, su pesquisa arrojó otras conclusiones interesantes:

El 51% de los participantes señaló que la IA provocará una merma en la calidad musical.

El 64% sostuvo que la IA reduciría la creatividad.

Respecto a la transparencia, hubo un amplio consenso: ocho de cada 10 dijo que desea que la música generada con IA esté claramente etiquetada. Es decir, que el contenido sintético sea visiblemente catalogado como tal.

La tendencia es firme, aunque no está exenta de matices. Según indicaron desde Deezer al divulgar su estudio, cada día se suben más de 50.000 pistas generadas con IA en su plataforma. Eso sí: señalaron que representan apenas el 0,5% de las reproducciones diarias. “Los humanos siguen creando música, y seguirán escuchando música hecha por artistas reales”, mencionó al respecto Manuel Moussallam, director de investigación en esa plataforma.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.