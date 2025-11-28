Un experimento comprobó que sacar los celulares de las aulas mejora el rendimiento académico de los alumnos

¿Sirven las restricciones al uso del celular en el aula para mejorar el aprendizaje? Según un estudio realizado a gran escala en instituciones de educación superior, la evidencia es clara: retirar físicamente los teléfonos del salón de clases produce mejores resultados académicos, especialmente entre los estudiantes más vulnerables a la distracción.



La investigación, titulada Removing Phones from Classrooms Improves Academic Performance, fue realizada por un equipo de científicos de las universidades de Pensilvania, Jawaharlal Nehru y Copenhague, y constó de pruebas y entrevistas a casi 17.000 alumnos de la India.

Los resultados fueron categóricos: los estudiantes que cursaron en aulas libres de smartphones obtuvieron calificaciones notablemente más altas que el grupo que tenía permitido el uso de teléfonos en sus clases.

Así fue el experimento

Los colegios y universidades participantes dividieron a los alumnos, dentro de cada carrera, y en cada materia, en dos grupos durante un semestre entero:

Aulas con prohibición de teléfonos, donde los estudiantes debían dejar sus dispositivos en una caja de madera al iniciar cada clase.

Aulas sin restricciones, donde el uso del smartphone permanecía libre.

A lo largo de ese período, el equipo de investigación recolectó calificaciones oficiales, datos de asistencia, dos rondas de encuestas estudiantiles y cerca de 8000 observaciones presenciales e inesperadas en el aula. Este diseño permitió aislar el efecto causal directo del retiro del teléfono.

Los resultados del experimento

La mejora en el grupo que tenía prohibido el celular en clase fue comparable a los resultados de programas intensivos de desarrollo docente o de pasar de un profesor promedio a uno altamente efectivo.

Pero esta mejora no fue igual para todos. El impacto más fuerte se vio entre los estudiantes con peores notas previas, los de primer año, que todavía están adaptándose a la vida universitaria, y quienes cursaban materias de ciencias sociales o lingüísticas.

Entre los mejores promedios y los alumnos de los últimos años de las carreras, la diferencia fue más leve: estudiantes de alto rendimiento, avanzados o de carreras científicas y de ingeniería, dejar el celular fuera del aula no trajo efectos relevantes.

Según explicaron los investigadores en el informe final de su estudio, la prohibición del teléfono funciona como una herramienta de equidad: reduce la brecha entre estudiantes fuertes y débiles y aumenta el rendimiento general sin perjudicar a ningún grupo.

Un dato clave del trabajo es que la asistencia no cambió. Los estudiantes no asistieron a más clases: simplemente aprendieron más dentro del aula. La diferencia estuvo en la calidad de la atención y el foco disponible cuando el dispositivo quedó fuera de la ecuación.

Qué pensaron los estudiantes

Contra lo que muchos docentes podrían anticipar, los estudiantes no rechazaron la medida. Al finalizar el semestre, quienes habían cursado en aulas sin smartphones se mostraron más favorables a la prohibición y más convencidos de sus beneficios.

En las encuestas, expresaron mayor apoyo a las restricciones y menor preferencia por el uso libre. E incluso identificaron con más claridad las ventajas de aprender en un entorno sin distracciones.

El único efecto secundario perceptible fue un leve aumento del FOMO, el miedo a quedarse afuera de lo que ocurre en redes sociales. Sin embargo, este incremento fue pequeño y no tuvo impacto medible en bienestar, motivación ni uso general del teléfono.

Al respecto, los autores destacaron que los estudiantes no compensaron con más tiempo frente a la pantalla fuera de clase, ni reportaron más episodios de acoso o interacciones negativas en internet.

Otros resultados de la investigación

El informe también reveló que en las aulas sin teléfonos, la dinámica cambió de forma visible: hubo menos charlas fuera de lugar y menos conductas disruptivas, los docentes dedicaron más tiempo a enseñar y explicar, y menos a gestionar interrupciones, e incluso el uso del teléfono por parte de los profesores disminuyó, aun sin estar ellos sujetos a la prohibición.

Un fenómeno llamativo que detectaron los investigadores fue que algunos estudiantes parecían más inquietos o sensibles a ruidos externos. Esto puede interpretarse como un reacomodamiento de la atención: cuando se elimina la principal fuente de distracción, otras señales se vuelven más perceptibles. Este detalle no impidió las mejoras en rendimiento ni alteró el clima general del aula, que se volvió más calmo y orientado al aprendizaje.

Por último, el mensaje que deja el estudio es claro: cuando el teléfono queda fuera del aula, el aprendizaje mejora. Los estudiantes están más atentos, los docentes recuperan un entorno más estable para enseñar y la brecha entre quienes más y menos rinden se reduce.

Con estos resultados, puede que, en materia de políticas tecnológicas educativas, la solución no siempre sea sumar más pantallas, sino preguntarse cuáles conviene dejar afuera.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.