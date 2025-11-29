Un rayo en el cielo de Marte: la increíble e inédita captura de la NASA en el planeta rojo

Por primera vez, se ha confirmado que en el cielo de Marte fulguran rayos similares a los que vemos en la Tierra durante las tormentas. Investigadores usaron el instrumental del rover Perseverance de la NASA para grabar el momento preciso en el que las descargas eléctricas brillan entre remolinos de polvo en el planeta rojo.



Tal como observa Science Alert, los científicos espaciales ya sospechaban que la atmósfera delgada de Marte tiene las condiciones necesarias para generar electricidad. Pero hasta ahora, no se había demostrado en forma directa.

Rayos en el cielo de Marte: ¿cómo se producen?

En Detección de descargas triboeléctricas durante eventos de polvo en Marte, que se publicó esta semana en la revista Nature, los científicos de la agencia espacial estadounidense explican cómo se producen los rayos en el cielo marciano.

En términos generales, ocurren cuando las condiciones turbulentas de una atmósfera empujan partículas, que al frotar entre ellas generan carga y culmina en una descarga. En nuestro planeta, no solo aparecen con el vapor de agua. De hecho, la humedad no es una condición necesaria para los rayos, que también se propagan en las cenizas que expulsan los volcanes o en tormentas de arena.

En el planeta rojo, los modelos sugieren que los rayos se producen cerca de la superficie polvorienta, donde la presión atmosférica es mayor.

Marte no es el único planeta, además de la Tierra, en cuyo cielo explotan los rayos. Anteriormente, se registraron en otros mundos, entre ellos Saturno y Júpiter; y tentativamente en Urano y Neptuno.

