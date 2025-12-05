El FMI instó al Gobierno a aplicar un plan "más ambicioso" para la acumulación de reservas

“Las políticas monetarias y cambiarias deberán respaldar una trayectoria más ambiciosa de acumulación de reservas para crear reservas adecuadas en la Argentina. Esto ayudará al país a afrontar mejor los shocks y también facilitará un acceso oportuno a los mercados internacionales de capital”, respondió Julie Kozack, vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI) a las numerosas preguntas relativas a la acumulación de reservas en el marco de una conferencia de prensa ofrecida este jueves en Washington.

Respecto a si la Argentina cumplirá la meta establecida en el acuerdo con el Fondo, la funcionaria dijo: “lo que puedo decir es que, en esta etapa, cumplir con el objetivo de reservas para fin de año será un desafío” e instó a las autoridades a que “sigue siendo esencial que las autoridades realicen un esfuerzo concertado en el futuro para reconstruir las reservas internacionales"

Explicó que “la razón por la que abogamos por un mayor nivel de reservas es para fortalecer la estabilidad macroeconómica ya alcanzada y también para fortalecer la resiliencia general de Argentina ante las crisis”.

Además, reconoció que les han dicho a las autoridades argentinas que “aprovechen la oportunidad para implementar un marco monetario y cambiario consistente y sólido que contribuya a la acumulación de reservas”

Rehusó responder si se le otorgará un waiver al país por el incumplimiento de la meta de reservas: “no voy a especular en esta etapa. Esto se considerará en las conversaciones para la próxima revisión”.

Respecto a cómo se computa el swap en relación a las reservas, la funcionaria indicó que “en el FMI contamos con un marco para analizar cómo tratar este tipo de instrumentos. Y, por supuesto, aplicaremos ese marco a la línea swap para Argentina”

Metas

El gobierno argentino viene cumpliendo con las metas monetarias y fiscales establecidas en el acuerdo con el FMI, pero no ha alcanzado el objetivo de acumulación de reservas.

Sin embargo, “no creo que (este desvío) destruya de ninguna manera el programa con el Fondo”, sostuvo el ex director regional del organismo, Claudio Losser.

Los técnicos de este organismo vienen insistiendo en que el Banco Central debe aumentar la cantidad de reservas en divisas con que cuenta por distintos motivos. Uno es pagar los próximos vencimientos de capital e intereses de la deuda externa (al menos hasta que el país no vuelva a tener acceso al crédito internacional).

Pero también pesan razones precautorias ya que los bancos centrales están en mejores condiciones de afrontar shocks externos si cuentan con el respaldo de divisas.

Según la métrica del FMI, la Argentina cuenta con sólo la mitad de las reservas consideradas necesarias.

Los analistas señalan que ésta es una de las razones por las cuales no desciende el riesgo país. A modo de referencia, Uruguay cuenta con un excedente de reservas de 80% y un riesgo país de sólo unos 100 puntos (la quinta parte del argentino).

De acuerdo con reports de bancos de inversión, cuando La Libertad Avanza se hizo cargo del gobierno, las reservas netas se ubicaban en terreno negativo en u$s11.000 millones y luego descendieron hasta menos u$s16.000 millones. En la actualidad se calcula que son más de u$s10.000 millones los que faltan para cubrir la meta acordada con el Fondo para diciembre.

Compras

La argumentación del Ministerio de Economía pasa por señalar que esta administración es la que más divisas compró – por encima de los u$s 29.000 millones, aunque “eso no se reflejó en las reservas porque la mayor parte se utilizó para cancelar deuda”, según el titular de la cartera, Luis Caputo.

En recientes declaraciones, el titular del Palacio de Hacienda volvió a reconocer el pedido de acumulación de reservas formulado por el FMI y consideró que en la actualidad es “más factible” lograrlo dado que ya se está cerca de refinanciar la deuda y acceder a los mercados tras las elecciones.

Con todo, este miércoles Caputo aseguró que no tomará una decisión inmediata sobre colocar nueva deuda o activar un repo con bancos internacionales. En un evento del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICyP) aclaró que cualquier avance quedará condicionado a que se verifique una compresión significativa del riesgo país. Y sostuvo que “creemos que en los próximos meses o semanas va a haber una compresión fuerte” de este riesgo.

Reformas

Previamente, Kozack elogio la marcha de la economía: “se siguen logrando avances sustanciales en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica en Argentina, a pesar de algunos episodios ocasionales de volatilidad”.

Para el organismo, “la continuación de las reformas macroeconómicas y estructurales ayudaría a sostener y ampliar los avances ya logrados, en particular en lo que respecta a la reducción de la inflación, la reducción de la pobreza y, por supuesto, la reanudación del crecimiento” Y, reiteró que la estimación del crecimiento es 4,5% para 2025.

La vocera manifestó que abogan por “reformas destinadas a mejorar la eficiencia y la equidad del sistema tributario argentino, junto con la continuación de los controles y reformas del gasto, incluyendo las de subsidios. Esto ayudaría a fortalecer aún más el ancla fiscal, que ha sido fundamental para el retorno de Argentina a la estabilidad macroeconómica”.

Asimismo, señalo que “crear una economía más resiliente y basada en el mercado en Argentina también requerirá reformas continuas en el ámbito de la desregulación, así como esfuerzos para mejorar el funcionamiento y la flexibilidad de los mercados, incluyendo el laboral”.

También enfatizó la necesidad de “generar consenso a favor de estas reformas sigue siendo crucial, incluyendo la facilitación de la aprobación de cualquier legislación que pueda requerirse”.

Finalmente, preciso que a fines de diciembre el FMI evaluaran los objetivos y, por lo tanto, estima que después de esa fecha podrá venir una misión “ya que esto permitiría al equipo discutir con las autoridades los avances logrados en el cumplimiento de los diversos objetivos”

Fuente: Ámbito