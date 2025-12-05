El conmovedor gesto de la China Suárez para recordar a Sofía Sarkany

Cuatro años después del fallecimiento de Sofía Sarkany, quien perdió una larga batalla contra el cáncer de útero, la actriz Eugenia "China" Suárez continúa honrando su memoria cada 4 de diciembre, en lo que habría sido su cumpleaños.

Este año, Sofía habría cumplido 36 años y la actriz utilizó sus redes sociales para rendirle homenaje. A través de sus historias de Instagram, compartió un collage de fotos que capturan los mejores momentos de su amistad. En esta ocasión, optó por no incluir palabras, limitándose a un emoji de corazón en medio de la recopilación. Además, acompañó el post con la canción "Me rehúso" de Danny Ocean.

Sofía Sarkany tuvo un impacto significativo en la vida de Suárez, quien lleva su recuerdo en la piel con un tatuaje que se realizó poco después de su fallecimiento.