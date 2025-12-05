Por la Ley de Municipios: reuniones en Gobierno y audiencia pública de Diputados en Rosario

El debate por la futura Ley Orgánica de Municipios continúa su camino. Por un lado, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe realizó en Rosario la segunda audiencia pública como había votado oportunamente. No fue en el Concejo Municipal como se había anunciado oportunamente sino en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de Rosario.

En la tarde del jueves, en el Ministerio de Gobierno de la provincia se daban los retoques finales al mensaje de Ley a enviar a Legislatura. "Todo núcleo de población organizado como comunidad con vida propia tiene una municipalidad encargada de la administración local con la organización institucional y con las facultades previstas en la Constitución y la presente ley", señala el artículo 2 del proyecto.

La ley se aplicaría en los municipios que no estén facultados para dictar su Carta Orgánica, y estén facultados para hacerlo pero no la hayan dictado. En forma supletoria, se aplicará a los municipios que hayan dictado sus cartas orgánicas y que no hayan previsto asuntos regulados en la presente norma.

"Es una de las leyes fundamentales de la nueva Constitución, por eso el objetivo es debatir y acordar junto a referentes y especialistas, acerca de la modernización del Estado y de qué manera convertir las gestiones locales en eficientes y transparentes", explicó el diputado socialista Joaquín Blanco al abrir la audiencia en Rosario.

Entre los oradores que aportaron sus ideas hubo intendentes, presidentes comunales, concejales y legisladores, representantes del gobierno de Santa Fe, académicos de la UNR y de la UCA, colegios de profesionales, organizaciones de la sociedad civil.

Las audiencias públicas que desarrollamos en Santa Fe y Rosario conllevan un profundo valor democrático en las que buscamos puntos en común para mejorar el transporte público, el acceso a la salud, el uso del suelo, dónde instalar viviendas o industrias. Pero siempre con el objetivo de que la autonomía sea una integración y no una competencia entre ciudades, buscamos que haya una mirada integral en el territorio y estamos muy contentos con el nivel del debate y de los oradores", especificó Blanco.

En tanto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, valoró el proceso de diálogo para la construcción de la Ley. "Los servicios públicos, la gestión territorial, la cercanía a los vecinos, las transiciones entre una autoridad y otra, la utilización de los recursos, las competencias y el ordenamiento jurídico, entre otros, son algunos de los temas que preocupan a la ciudadanía en general y por eso es fundamental la calidad de las exposiciones y el aporte que realizan en cada una de las audiencias".

El anfitrión, Rubén Palumbo, presidente del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario, destacó el trabajo y el aporte realizado por la institución que preside para la reforma constitucional. "Vemos diariamente los problemas que existen cuando no se piensa integralmente la movilidad, la disposición final de los residuos, la infraestructura básica y los equipamientos", afirmó.

"Si no empezamos a pensar colectivamente las ciudades es muy complicado el futuro. Dar esta discusión es sumamente de avanzada y darle a los municipios la potestad de asociarse en los temas comunes es la manera que creemos de poder crecer y de poder ser sustentables en serio", reflexionó Palumbo.

Entre los ejes fundamentales de la nueva normativa se encuentran las competencias exclusivas o propias de los municipios tales como el ordenamiento urbano y uso del suelo, la apertura y mantenimiento de calles, alumbrado, cementerios, los mercados, los servicios públicos locales, las regulaciones de tránsito, la gestión ambiental de los residuos, la digitalización administrativa, la movilidad y la gestión de los riesgos.

También se busca regular las competencias concurrentes que se ejercen junto con la provincia como son la salud y atención primaria, la seguridad ciudadana en clave de prevención, el hábitat y vivienda, el control ambiental e industrial y la educación inicial.

En la misma línea, se suman las competencias delegadas, el mecanismo a través del cual la provincia delega una facultad y detalla los recursos que acompañan esa delegación a los municipios.

Y por último, se tratarán los instrumentos de gestión indispensables como el procedimiento administrativo propio, la justicia administrativa municipal o regional, el sistema de planificación estratégica, los planes de ordenamiento, las políticas metropolitanas y régimen de transparencia, ética pública y control interno y externo.

Recursos de gobiernos locales

En el borrador del mensaje del Poder Ejecutivo y en lo referido a recursos municipales, prevé que el tesoro municipal se forma con recursos propios establecidos y recaudados en el marco de sus competencias y en base a los principios de legalidad tributaria, igualdad y no confiscatoriedad, equidad, proporcionalidad, capacidad contributiva, simplicidad, certeza y en armonía con los regímenes nacional y provincial.

El tema de los recursos generó preocupación en entidades ligadas a la producción que advierten que no soportan mayor carga tributaria. El tema fue marcado en la etapa de la discusión de la reforma constitucional donde hubo audiencias públicas y retomada ahora en foros empresariales.

Agrega el Ejecutivo en los considerandos del proyecto que también se suman a los recursos la renta de los bienes propios; el producido de la actividad económica y los servicios públicos que presten; la coparticipación de tributos provinciales y nacionales, las transferencias automáticas y no automáticas provenientes del presupuesto nacional y provincial y los aportes de fondos especiales creados y regulados por ley; donaciones, legados, subsidios, subvenciones, aportes especiales y otros ingresos no tributarios; empréstitos y operaciones de crédito público de carácter interno y externo destinadas al financiamiento de obras de infraestructura, bienes de capital y conversión de deuda existente.

También se propone determinar en la ley provincial que "los servicios de la totalidad de la deuda a cancelarse en cada ejercicio no pueden comprometer más de la cuarta parte de los recursos del mismo".

Presencia desde Costa Rica

El embajador de Costa Rica en Argentina, Alex Rojas Guido, desarrolló una agenda institucional en las ciudades de Santa Fe y Venado Tuerto, acompañado por la diputada provincial Sofía Galnares, quien articuló los distintos encuentros.

La visita permitió potenciar proyectos vinculados al comercio exterior, la ciencia, la producción sostenible y la educación.

El recorrido incluyó Laguna El Hinojo, donde avanza un proyecto de turismo sostenible impulsado inicialmente mediante cooperación técnica con Costa Rica, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la SEGIB, y actualmente continuado por la Agencia Francesa de Desarrollo y el Gobierno provincial.

La iniciativa de Galnares, aprobada ya en Diputados, busca poner en valor el humedal a través del desarrollo turístico del paisaje de llanura y lagunas, con estudios ambientales orientados a la preservación de la biodiversidad e infraestructura de bajo impacto destinada a la educación y la recreación comunitaria.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.