El jefe del Pentágono comunicó por una app de mensajería gratuita datos claves de ataques con drones en Yemen

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, utilizó la aplicación de mensajería comercial Signal para discutir ataques en Yemen. Así, puso en riesgo información sensible y la seguridad de las tropas, informó este jueves el organismo independiente de supervisión del Pentágono.



“El secretario envió información no pública del Departamento de Defensa que identificaba la cantidad y los horarios de ataque de aeronaves tripuladas estadounidenses sobre territorio hostil a través de una red no aprobada y no segura”, dijo la oficina del inspector general en un informe.

Según el reporte, “el uso de un teléfono celular personal para realizar tareas oficiales y enviar información no pública del Departamento de Defensa a través de Signal implica el riesgo potencial de comprometer información sensible del Departamento de Defensa, lo que podría causar daño al personal del Departamento de Defensa y a los objetivos de la misión”.

Aumenta la presión sobre el secretario de Defensa

La publicación de este informe aumenta la presión sobre el secretario de Guerra, que es el nuevo término que utiliza el gobierno de Donald Trump.

Hegseth enfrenta cuestionamientos por su papel en los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe, en especial en un segundo bombardeo a sobrevivientes de una embarcación el 2 de septiembre en el que murieron 11 presuntos narcos.

Estados Unidos lleva a cabo una campaña militar en Yemen contra los rebeldes hutíes para proteger la navegación en el mar Rojo.

Trump apartó en mayo al entonces asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, tras las revelaciones de un periodista de la revista The Atlantic, que fue añadido por error a un grupo de discusión en Signal sobre estos ataques.

La conversación contenía mensajes en los que Hegseth revelaba la hora de los ataques poco antes antes de que tuvieran lugar, así como información sobre los equipos militares empleados.

El jefe del Pentágono había negado que se divulgaran datos comprometedores a través de Signal.

Desde el Pentágono salieron en su defensa. Las conclusiones de la investigación constituyen “una exoneración TOTAL”, escribió en X su portavoz, Sean Parnell. “Esto demuestra lo que sabíamos desde el principio: no se compartió ninguna información clasificada como secreta”, aseguró.

