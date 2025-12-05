EE.UU. anunció que bombardeó otra lancha del narcotráfico en el Pacífico: hay cuatro muertos

Estados Unidos anunció este jueves un nuevo ataque contra una lancha supuestamente cargada de drogas en el Pacífico Oriental, en medio de una creciente tensión con Venezuela y tras la amenaza de Donald Trump de atacar objetivos en Colombia.



El bombardeo fue perpetrado en aguas internacionales, informó el Comando Sur en su cuenta de X.

“Bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque en aguas internacionales operado por una Organización Terrorista Designada”, dijo el posteo.

Además, señaló: “La inteligencia confirmó que el buque transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental. Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron”, precisó.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.