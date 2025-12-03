El Comité Nacional BRICS se manifestó en contra de un eventual ingreso militar de EE.UU. a Venezuela

El Comité Nacional BRICS emitió un comunicado en respuesta a las recientes amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump sobre posibles ataques terrestres en Venezuela. La organización expresó su firme rechazo a la postura del gobierno argentino de Javier Milei, quien ha solicitado la intervención de la Corte Penal Internacional en el país latinoamericano.

En su declaración, el Comité reafirmó su compromiso de que América del Sur sea una "tierra de paz", defendiendo principios como la soberanía de los estados y la no injerencia en sus asuntos internos. "Repudiamos cualquier intento de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela", afirmaron, precisando que esto incluye no solo los ataques militares, sino también las amenazas y la violencia ejercida por naciones extranjeras.

La organización mostró su apoyo al pueblo venezolano en su lucha por la dignidad soberana y criticó la reciente demanda del gobierno argentino de arrestar a Nicolás Maduro. Según el Comité, esta actitud de Milei rompe con la tradición de respeto por la autodeterminación de los pueblos y podría tener consecuencias desestabilizadoras para toda América Latina.

Por último, el Comité Nacional BRICS instó a los partidos políticos y organizaciones sociales en Argentina a expresar su solidaridad con Venezuela y a definir una postura conjunta ante el Consejo de Seguridad de la ONU. La declaración fue firmada por miembros destacados del Comité, entre ellos Alberto Blasco, Aldo Amura y Jorge Elbaum.