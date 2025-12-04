Carta del “Pollo” Carvajal a Trump: ofrece más datos de la relación del chavismo con el narcotráfico y las redes delictivas en EEUU

Hugo Carvajal Barrios, ex jefe de inteligencia militar de Venezuela y figura clave en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, dirigió una carta al presidente Donald Trump en la que denuncia la existencia de una “guerra narco-terrorista” orquestada desde Caracas contra Estados Unidos.



El documento, publicada por Dallas Express a través del abogado de Carvajal, Robert Feitel, expone por primera vez de manera pública las advertencias del ex general venezolano tras declararse culpable este año en un tribunal federal estadounidense por cargos de narco-terrorismo.



En la misiva, Carvajal, conocido como “El Pollo”, sostiene que el régimen de Maduro ha convertido a Venezuela en una “organización narco-terrorista” que, de forma deliberada, dirige sus acciones contra Estados Unidos. Según sus palabras, el régimen venezolano ha utilizado la cocaína como arma, colaborando con grupos como las FARC, el ELN, la inteligencia cubana y Hezbollah, y ha facilitado la expansión de redes criminales violentas, entre ellas el Tren de Aragua, en territorio estadounidense. Carvajal afirma que tanto la inteligencia venezolana como la cubana han infiltrado instituciones estadounidenses durante dos décadas, incluyendo instalaciones militares, y que el sistema electoral Smartmatic fue desarrollado en Venezuela como herramienta de manipulación electoral, exportándose posteriormente a otros países.



El ex jefe de inteligencia, extraditado desde España tras una prolongada persecución internacional, explica que su objetivo al escribir la carta es “redimirse” y alertar a la sociedad estadounidense sobre lo que describe como una campaña coordinada y dirigida por el Estado venezolano. Carvajal subraya su apoyo a las políticas de Trump hacia Venezuela y manifiesta su disposición a proporcionar más detalles a las autoridades federales.



En su relato, Carvajal detalla cómo presenció la transformación del gobierno de Chávez en una organización criminal, actualmente liderada por Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios. Describe la existencia del Cartel de los Soles, una red de oficiales militares venezolanos acusados de utilizar el tráfico de drogas como arma contra Estados Unidos. Según Carvajal, “los cargamentos de drogas que llegaron a sus ciudades a través de nuevas rutas no fueron accidentes de corrupción ni obra de traficantes independientes; fueron políticas deliberadas coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos”.

El ex general atribuye el origen de este plan al régimen cubano, que lo habría sugerido a Chávez a mediados de la década de 2000, y asegura que la estrategia se ejecutó con éxito gracias a la colaboración de las FARC, el ELN, agentes cubanos y Hezbollah. Afirma que el régimen venezolano proporcionó armas, pasaportes e impunidad a estas organizaciones para operar libremente desde Venezuela contra Estados Unidos.

Carvajal también revela la génesis y expansión del Tren de Aragua, una organización criminal que, según él, fue organizada y armada por orden de Chávez para proteger al régimen, reclutando líderes criminales dentro y fuera de las cárceles a cambio de impunidad.

Tras la muerte de Chávez, Maduro habría ampliado esta estrategia, exportando criminalidad y caos al extranjero para atacar a exiliados políticos venezolanos y reducir artificialmente las estadísticas de criminalidad interna. Carvajal sostiene que, cuando la política de fronteras abiertas de la administración Biden–Harris se hizo conocida, el régimen aprovechó para enviar a estos operativos a Estados Unidos, donde ahora cuentan con personal armado y obediente.

“Para financiar sus operaciones, se les instruyó explícitamente a continuar secuestrando, extorsionando y matando. Cada delito que cometen en su territorio es un acto ordenado por el régimen”, afirma Carvajal en la carta proporcionada a The Dallas Express.

En materia de espionaje, Carvajal relata que fue testigo de la llegada de agentes rusos a Caracas para proponer a Chávez la intervención de cables submarinos de internet que conectan Sudamérica y el Caribe con Estados Unidos, con el objetivo de penetrar las comunicaciones del gobierno estadounidense.

En 2015, advirtió a Maduro sobre el riesgo de permitir que la inteligencia rusa construyera y operara una estación de escucha secreta en la isla La Orchila, pero sus advertencias fueron ignoradas. Carvajal asegura que durante veinte años el régimen venezolano envió espías a Estados Unidos, muchos de los cuales aún permanecen en el país, algunos incluso disfrazados de miembros de la oposición venezolana. Según su testimonio, la inteligencia cubana le mostró sus redes dentro de bases navales estadounidenses en la costa este y se jactó de haber enviado miles de espías durante décadas, algunos de los cuales ahora son políticos de carrera.

El ex jefe de inteligencia va más allá y acusa a diplomáticos estadounidenses y agentes de la CIA de haber recibido pagos para ayudar a Chávez y Maduro a mantenerse en el poder, actuando como espías para Cuba y Venezuela, y asegura que algunos de ellos siguen activos.

Respecto al sistema electoral, Carvajal sostiene que Smartmatic nació como una herramienta electoral del régimen venezolano y evolucionó para perpetuarlo en el poder. Afirma que él mismo colocó al jefe de informática del Consejo Nacional Electoral (CNE) en su cargo y que este le reportaba directamente.

“El sistema Smartmatic puede ser alterado —esto es un hecho. Esta tecnología fue exportada posteriormente al extranjero, incluyendo a Estados Unidos. Los operadores del régimen mantienen relaciones con funcionarios electorales y empresas de máquinas de votación dentro de su país. No afirmo que todas las elecciones sean robadas, pero afirmo con certeza que las elecciones pueden ser manipuladas con el software, y se ha utilizado para hacerlo”, escribió Carvajal en la carta entregada a The Dallas Express.

El ex general advierte a la sociedad estadounidense sobre el peligro de permitir que una organización narco-terrorista opere libremente en el Caribe y América Latina, financiando el antiamericanismo en el continente y facilitando las operaciones de otras organizaciones terroristas y enemigos de Estados Unidos tanto en Venezuela como dentro de sus fronteras.

“El régimen que serví no es simplemente hostil: está en guerra con ustedes, utilizando drogas, pandillas, espionaje e incluso sus propios procesos democráticos como armas”, afirma Carvajal, quien respalda las políticas de Trump contra el régimen de Maduro y considera que “no solo están justificadas, sino que son necesarias y proporcionales a la amenaza”.

Añade que el régimen cuenta con planes de contingencia para cualquier escenario extremo con el fin de no perder el control.

Carvajal concluye reiterando su apoyo a la política de Trump hacia Venezuela, argumentando que se trata de una acción en defensa propia y basada en la verdad, y se declara dispuesto a proporcionar información adicional al gobierno estadounidense.

El impacto de estas declaraciones ha generado reacciones en distintos ámbitos. El secretario de Estado Marco Rubio declaró en el programa Hannity que “el régimen de Maduro no es un gobierno legítimo. Lo que es, es una organización de transbordo… que permite que la cocaína y otras drogas se muevan por Venezuela en aviones y barcos con destino a Estados Unidos”.

Actualmente, el Departamento de Estado mantiene una recompensa de USD 50 millones por información que conduzca al arresto de Maduro, cifra anunciada públicamente por la fiscal general Pam Bondi a comienzos de este año.

Según The Dallas Express, Carvajal ha manifestado su disposición a proporcionar detalles adicionales a las autoridades estadounidenses, incluso en sesiones clasificadas. Si los fiscales federales consideran que su cooperación constituye una “asistencia sustancial”, podría beneficiarse con una reducción de su condena.

De confirmarse sus dichos, la información aportada por Carvajal podría modificar la política estadounidense hacia Venezuela, fortalecer los procesos judiciales en curso por narco-terrorismo y arrojar nueva luz sobre las operaciones de inteligencia extranjera en el hemisferio occidental.

El seguimiento de esta situación involucra a líderes del Congreso, gobiernos sudamericanos y agencias de inteligencia estadounidenses, que observan de cerca las posibles repercusiones de las revelaciones de Carvajal.

Robert Feitel, el abogado de “El Pollo” desde 2024, en el ámbito de la defensa penal afirma tener una combinación de experiencia en procesos internacionales y una dedicación a la representación de acusados en casos de alta complejidad. Tras más de dos décadas en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Feitel asumió el papel de abogado principal en más de ochenta juicios penales y participó en miles de procedimientos judiciales, lo que le permitió adquirir conocimiento en áreas como el narcotráfico internacional, el lavado de dinero, el fraude postal y electrónico, las investigaciones financieras complejas y los delitos violentos relacionados con pandillas.

CON INFORMACION DE INFOBAE.