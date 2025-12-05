Lionel Messi no estará presente en el sorteo del Mundial

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 se intensifica, a solo unos meses del esperado torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Este viernes se realizará el sorteo de la fase de grupos en el Centro John F. Kennedy de Washington D.C., donde la Selección Argentina comenzará a trazar su camino para defender el título obtenido en Qatar 2022. La ceremonia comenzará a las 14:00 horas y parte de la delegación argentina ya ha llegado a la capital estadounidense. Sin embargo, el capitán del equipo, Lionel Messi, no asistirá al evento.

En su lugar, estarán presentes el director técnico Lionel Scaloni, algunos de sus asistentes, los preparadores físicos y varios dirigentes de la AFA, encabezados por el presidente Claudio Tapia.

La ausencia de Messi se debe a compromisos con su club, el Inter Miami, que juega una de las finales más importantes de la temporada. Este sábado, a las 16:30 horas, el equipo se enfrentará al Vancouver Whitecaps en la gran final de la MLS.