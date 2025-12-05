Franco Colapinto busca sus primeros puntos en Abu Dhabi

.Franco Colapinto llega al Gran Premio de Abu Dhabi con determinación y optimismo. A pesar de que el rendimiento de su Alpine ha sido inferior a las expectativas durante la temporada, el piloto argentino aspira a conseguir sus primeros puntos en la Fórmula 1 y mira hacia un 2026 más competitivo, gracias a la futura motorización Mercedes.

Un regreso al circuito de Yas Marina. Colapinto tiene un vínculo especial con este escenario, ya que allí competió en 2024 con Williams, en lo que fue su novena y última participación tras ascender como piloto reserva. Sin embargo, su recuerdo de aquel día es agridulce: abandonó en la vuelta 28 debido a problemas con la unidad de potencia.

En ese momento emocional, el argentino se dirigió a su equipo por radio: “Gracias por hacer mi sueño realidad”, expresó con la voz entrecortada. Tras el abandono, James Vowles, jefe de equipo de Williams, lo despidió con palabras que resonaron en su carrera: “No fue tu culpa. Este año ha sido un placer”.

Mirando hacia adelante, Colapinto busca transformar esa experiencia en motivación para concluir la temporada 2025 de la mejor manera posible y dar un paso firme hacia un futuro que promete alinearse con su talento.