La confesión del Tucu López sobre Ricardo que tomó por sorpresa a Marta Fort

Marta Fort fue invitada al ciclo de streaming conducido por el Tucu López, donde vivió un momento incómodo durante la transmisión.

En medio de la charla, López recordó su encuentro con Ricardo Fort, padre de Marta, y afirmó que el empresario intentó seducirlo en al menos dos ocasiones. “Tu viejo me declaró su amor y me tiroteó en un programa en vivo”, rememoró el conductor, añadiendo que el flirteo ocurrió en un programa de América.

Ante estas declaraciones, Marta bajó la mirada, aunque luego sonrió al ver una foto vintage de su padre junto a López. Fiel a su carácter sereno, ella comentó con humor: “Mirá cómo te mira la boca”, a lo que el conductor respondió bromeando: “Me está queriendo chapar, ¿puede ser?”.

Además, el Tucu recordó una invitación que Ricardo le hizo para un viaje a Miami, la cual rechazó, a lo que Marta comentó: “Él (su papá) siempre levantaba con Miami”.