Un nuevo bloque para reforzar la influencia tucumana en el Congreso

Jaldo impulsó la creación del bloque Independencia también en el Senado.

Beatriz Ávila formalizó su incorporación y profundizó su alianza con el gobernador.

El bloque busca fortalecer la representación de Tucumán en el Congreso.

La senadora anticipó una agenda legislativa cargada para 2026.

Ávila sostuvo coincidencias con el modelo tucumano de equilibrio fiscal y protección social.

La estrategia consolida el armado político propio que impulsa Jaldo a nivel nacional.

El gobernador de Tucumán volvió a mover piezas en el tablero político nacional y profundizó una estrategia que ya había iniciado en la Cámara de Diputados: construir una identidad legislativa propia que responda a las necesidades y prioridades de la provincia. Esta vez, el movimiento se trasladó al Senado, donde la senadora Beatriz Ávila formalizó su incorporación al flamante bloque Independencia, una decisión que el mandatario Osvaldo Jaldo celebró como un paso clave para fortalecer la presencia tucumana en el Congreso.

La presentación se realizó en una conferencia de prensa cargada de gestos políticos y rodeada de funcionarios del gabinete provincial, un marco que buscó subrayar la relevancia institucional de la jugada. Jaldo planteó que la creación del bloque no es una ruptura improvisada, sino la formalización de un trabajo conjunto que ya se venía dando en la Cámara Alta. Según explicó, el nuevo espacio permitirá “potenciar la voz tucumana” en un escenario legislativo cada vez más fragmentado y donde la capacidad de articulación cobra un valor central.

El mandatario destacó especialmente la figura de Ávila, con quien aseguró haber compartido gestiones y debates que se tradujeron en iniciativas concretas para la provincia. Agradeció su decisión política de sumarse formalmente al bloque y remarcó que la integración refleja una continuidad lógica de la labor que venían llevando adelante. La presencia de ministros, autoridades provinciales y referentes partidarios en la conferencia funcionó como un respaldo explícito al nuevo armado.

La trayectoria reciente de Ávila ayuda a entender el alcance del anuncio. Electa en 2019 dentro de las filas de Juntos por el Cambio, luego se distanció para formar un monobloque propio bajo el sello del Partido por la Justicia Social (PJS). Con el tiempo, y especialmente durante la administración de Jaldo, fue consolidando un acercamiento al oficialismo provincial. La integración al bloque Independencia cristaliza ese proceso y la ubica como una aliada central del gobernador en el Senado.

Durante su intervención, Ávila fundamentó la decisión en la necesidad de actuar con una agenda común frente a los desafíos legislativos que se avecinan. Mencionó como prioridades el Presupuesto 2026 —un instrumento ausente desde hace dos años—, la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y los cambios proyectados para el Código Penal. Aseguró que estos debates requieren coordinación permanente con el Ejecutivo tucumano para asegurar que los intereses de la provincia no queden diluidos en discusiones nacionales más amplias.

La senadora también ratificó su pertenencia al Frente Tucumán Primero y al PJS, aclarando que no se trata de un desprendimiento partidario sino de una estrategia institucional para mejorar la representación tucumana. Subrayó sus coincidencias con la línea de gestión de Jaldo: equilibrio fiscal, priorización de políticas sociales y continuidad de la obra pública como motores del modelo provincial. Según afirmó, Tucumán logró sostener la actividad en áreas como seguridad, educación y salud, incluso en un contexto nacional complejo, y ahora busca reforzar su posición en el Congreso para garantizar recursos y obras clave.

El armado del bloque Independencia en ambas cámaras legis­lativas aparece así como un capítulo más de un proceso político más amplio: Jaldo apuesta a construir un andamiaje propio que dialogue con el oficialismo nacional, pero que mantenga autonomía suficiente como para negociar en defensa de los intereses tucumanos. En un Congreso fragmentado, cada banca adquiere un peso mayor, y el gobernador parece decidido a capitalizar ese escenario.