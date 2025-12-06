Villarruel plantea en Madrid una agenda internacional propia y marca distancia del rumbo geopolítico del Gobierno

Villarruel expuso en Madrid una agenda internacional centrada en identidad iberoamericana y autonomía regional.

Marcó diferencias con el enfoque geopolítico de Milei, sin mencionarlo.

Propuso marcos regulatorios comunes para IA y una estrategia regional de innovación.

Impulsó políticas de seguridad alimentaria y bioeconomía con arraigo territorial.

Alertó sobre la baja natalidad y pidió apoyo a familias jóvenes como eje de desarrollo.

Reivindicó el reclamo soberano sobre Malvinas y pidió consensos regionales amplios.

En Madrid, durante la reunión preparatoria del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, la vicepresidenta Victoria Villarruel expuso una visión singular sobre la inserción internacional de Argentina que, sin nombrarlo, se diferenció del enfoque geopolítico del presidente Javier Milei. En un discurso centrado en la identidad cultural iberoamericana, la autonomía regional y la necesidad de actuar desde intereses propios, Villarruel sostuvo que “nuestro continente no debe definirse en función de agendas extranjeras”.

La intervención, pronunciada en el Congreso de los Diputados de España, se inscribió en un clima global que la vicepresidenta describió como de “redefinición profunda”, marcado por transformaciones tecnológicas, demográficas y científicas que desafían la estructura tradicional de poder. Desde esa caracterización, planteó que Iberoamérica no solo comparte vínculos históricos sino que constituye, en sus palabras, “una civilización unida por su raíz cultural cristiana”, un concepto que se aleja de la narrativa oficial argentina centrada en la pertenencia al “Occidente” político y económico.

Sin mencionar aliados estratégicos ni tensiones geopolíticas, Villarruel evitó referencias al “mundo libre” o a la agenda global promovida por Casa Rosada. Optó, en cambio, por subrayar la necesidad de que la región impulse su propio proyecto colectivo. “La Comunidad Iberoamericana no es un conjunto de países reunidos por una situación coyuntural. Es una civilización”, sostuvo. Enfatizó que el camino regional debe ser guiado por un diálogo que proteja recursos, cuide la cultura, impulse la innovación y “tutele la vida”, una expresión que reforzó el carácter conservador de su propuesta.

La vicepresidenta estructuró su presentación en tres ejes principales: innovación tecnológica, seguridad alimentaria y sostenibilidad demográfica. En cada uno, propuso mecanismos de cooperación parlamentaria que contrastan con el enfoque más liberal y desregulatorio del presidente Milei.

En materia de innovación y tecnologías emergentes, advirtió que la inteligencia artificial es un factor clave de competitividad pero también un ámbito donde “debe prevalecer la ética”. Señaló que la IA tiene la capacidad de modificar comportamientos y que la región debe evitar depender de “intereses ajenos”. Propuso marcos regulatorios comunes que prioricen la dignidad humana, la privacidad de los datos y el bien común. Incluso planteó crear ecosistemas regionales de investigación y grandes centros de datos, lo que supone una mayor intervención estatal que la promovida por el oficialismo.

El segundo eje estuvo enfocado en la seguridad alimentaria y la bioeconomía. Villarruel advirtió que las tensiones globales afectan las cadenas de suministro y llamó a que la región lidere la producción de proteínas, tanto animales como vegetales. Planteó que Iberoamérica debe avanzar hacia cadenas de valor con tecnología, empleo de calidad y desarrollo local. Reivindicó el “arraigo territorial” y propuso leyes que fomenten la agroindustria, reduzcan el desperdicio de alimentos y promuevan la bioeconomía como modelo sostenible.

El tercer punto, dedicado a la sostenibilidad demográfica, profundizó su perfil identitario. Alertó sobre la baja natalidad en la región, que consideró un riesgo geopolítico. Propuso políticas que apoyen a la maternidad, a las familias jóvenes y al acceso a una salud reproductiva “ética y responsable”, insistiendo en que la vida y la familia deben recuperar un rol central en la agenda regional.

Villarruel también incorporó el reclamo por la soberanía argentina en el Atlántico Sur. Señaló que la explotación de recursos se ve afectada por la presencia de “potencias extracontinentales” y denunció la ocupación británica en Malvinas. Agradeció el apoyo iberoamericano histórico a esa causa, retomando una tradición diplomática argentina que, sin embargo, contrasta con señales de acercamiento más pragmático que Milei había ensayado hacia el Reino Unido.

Hacia el final de su intervención, llamó a construir consensos regionales basados en la confianza y la convergencia, y definió a América como “una tierra de vida y esperanza”. Tras la exposición, reafirmó en redes sociales la necesidad de fortalecer la cooperación parlamentaria en innovación, seguridad alimentaria y demografía, junto al sostenimiento del reclamo sobre las islas del Atlántico Sur.

Sin confrontar abiertamente, Villarruel delineó en Madrid una agenda internacional con sello propio. Con un fuerte anclaje identitario y regionalista, se diferenció del alineamiento global que impulsa el Gobierno y dejó planteada una incógnita: hasta dónde podrá convivir, dentro del oficialismo, una política exterior basada en anclajes culturales frente a otra orientada por relaciones estratégicas con las grandes potencias.