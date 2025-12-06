Tagliafico se quejó del formato del Mundial 2026

La Selección Argentina ya tiene definidos sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. La Albiceleste se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania. En el caso de avanzar, podría enfrentar a Uruguay o España en los dieciseisavos de final.

El nuevo formato del torneo, que incluye un mayor número de equipos y partidos, ha generado opiniones encontradas. Nicolás Tagliafico, lateral izquierdo del equipo argentino, expresó su desacuerdo con esta modificación durante una entrevista en un canal de Twitch. Según él, el incremento en la cantidad de partidos hace que el camino hacia la final sea más agotador y mentalmente desgastante para los futbolistas.

"Los dos mundiales que jugué fueron diferentes. En Qatar se hizo largo, a pesar de que teníamos todo cerca", comentó Tagliafico, añadiendo que el nuevo formato con dieciseisavos prolonga el torneo a casi un mes y medio, lo que puede ser un desafío para los jugadores.

El Mundial 2026 tendrá una duración de 38 días, comenzando el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. La Argentina hará su debut el 16 de junio contra Argelia, luego se medirá ante Austria el 22 de junio, y cerrará la fase de grupos contra Jordania el 27 de junio.