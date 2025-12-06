Franco Colapinto no salió de los últimos puestos

Este sábado, la Fórmula 1 llevó a cabo las últimas prácticas libres del Gran Premio de Abu Dhabi, marcando el final de la temporada 2025. Todos los pilotos, incluido el argentino Franco Colapinto, tuvieron su última oportunidad para probar el Circuito de Yas Marina antes de la clasificación del domingo.

George Russell, de Mercedes, se destacó como el más rápido de las sesiones, mientras que Colapinto, piloto de Alpine, finalizó en el 19° puesto con un tiempo de 1:24.501. Los primeros en salir a pista fueron los pilotos de Aston Martin, Lance Stroll y Fernando Alonso, mientras que Colapinto comenzó su sesión tras ocho minutos de actividad.

Con neumáticos blandos, Colapinto registró un primer tiempo de 1:26.591, siendo superado por su compañero Pierre Gasly, quien marcó 1:25.984. A los 20 minutos, Lando Norris lideraba con un tiempo de 1:24.768, mientras que Max Verstappen, con un tiempo de 1:24.245, tomó el primer puesto tras media hora.

Una bandera roja interrumpió las prácticas cuando Lewis Hamilton, al volante de su Ferrari, perdió el control y chocó contra el muro, dañando severamente su monoplaza. Tras unos 15 minutos de pausa, la actividad se reanudó, y Russell logró establecer el mejor tiempo del día con 1:23.334.

En las sesiones del viernes, Colapinto mostró un buen rendimiento, ubicándose en el décimo puesto en la primera práctica con un tiempo de 1:24.855. En la segunda sesión, mejoró ligeramente a 1:24.771, terminando justo por delante de Gasly.