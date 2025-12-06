El misterioso posteo de Ivana Figueiras tras confirmar su separación de Darío Cvitanich

El misterioso posteo de Ivana Figueiras tras confirmar su separación de Darío CvitanichESPECTÁCULO Julia VOSCO
El jueves, Ivana Figueiras confirmó su separación de Darío Cvitanich tras un escándalo ocurrido el fin de semana con Chechu Bonelli.
Esa misma noche, en un evento de lanzamiento de la colección de su marca para la temporada 2026, la empresaria mostró un tatuaje temporal con la frase: “No sé si enamorarme o irme de after”. Este gesto fue interpretado por sus seguidores como una indirecta hacia el exfutbolista.
En la publicación, Ivana acompañó la imagen con un emoji de confusión, señalando su estado emocional. Mientras tanto, su futuro con Cvitanich sigue siendo incierto. La modelo no ha descartado la posibilidad de una reconciliación, aunque expresó que se cruzó una línea cuando se publicaron fotos de su hija menor tomadas sin consentimiento en un centro comercial.