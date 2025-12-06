Marco Antonio Caponi aumentó de peso para interpretar a un actor

Marco Antonio Caponi ha aclarado el misterio sobre su notable cambio físico que causó revuelo en redes sociales. En un post de Instagram, el actor reveló que ha subido de peso para interpretar a Jorge Porcel en un nuevo proyecto.

La noticia generó un gran entusiasmo entre sus seguidores, quienes habían estado especulando sobre su transformación. Caponi, con su típico sentido del humor, se burló de las teorías que circulaban en línea, comparándose con duos icónicos como “Laurel & Hardy” y “Martin & Lewis”. Sin embargo, dejó claro que su verdadera inspiración es la famosa pareja argentina: “No. Rambito y Rambón. Así es: OLMEDO Y PORCEL”, afirmó, anunciando que trabajará con su amigo Diego Cremonesi. El proyecto se espera que estrene en 2028, aunque aún se conocen pocos detalles.

Los usuarios de redes sociales reaccionaron rápidamente, cuestionando si la transformación era real o si se trataba de filtros o efectos especiales. Las imágenes que desencadenaron los rumores mostraban a Caponi con un aspecto significativamente diferente, acompañada por su pareja, Mónica Antonópulos. Estas fotos se viralizaron, generando cientos de comentarios entre sus más de 200,000 seguidores, quienes estaban sorprendidos y a la espera de más información.