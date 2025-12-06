Jimena Barón hizo una reflexión sobre su familia que conmovió a sus seguidores: “Me merecía esto”ESPECTÁCULOAgencia 24 Noticias
Jimena Barón sorprendió con un sentido posteo en medio de sus vacaciones familiares. La artista viajó a Brasil para seguir perfeccionándose en el surf junto a su hijo Momo. En una publicación compartió algunas fotos y reflexionó sobre su feliz presente: “Qué familión”.
“Gracias a los míos”, escribió en el posteo de Instagram, donde compartió un carrusel de fotos en las que se la puede ver con su pareja, Matías Palleiro, sus hijos Momo y Arturo, y su niñera Mari.
Jimena Barón emocionó con un mensaje para su familia: “Me merecía esto”
En primer lugar, le dedicó unas tiernas palabras a su hijo mayor, de quien se mostró orgullosa tanto por su talento para los deportes como por su facilidad para hacer amigos.
“Momo: Yo te admiro un montón. A mí por momentos —ni hablar en los revolcones— me da miedo estar ahí flotando, enfrentando el inmenso mar y sus cambios constantes e impredecibles. Yo no quiero trasmitirte miedo, así que solo te miro, veo que sos feliz, que sos un crack y me sonríe algo adentro del pecho (el corazón?) y me quedo tranquila. ‘Esto debe estar muy bien’ pienso”, escribió.
Acto seguido, destacó: “Tu talento físico me sorprende tanto como tu espíritu del amor. Te quieren todos. ‘Esto debe estar muy muy bien’. El pecho de nuevo me sonríe”.
“Creo que estoy haciendo todo lo posible para surfear bien, así no me pierdo de verte tan de cerca. Estar flotando juntos en el mar tan fuerte y enorme es de lo más lindo que me pasó en la vida. Gracias por meterme en esta disciplina”, continuó.
Luego habló de Palleiro, su compañero de vida. “A mí Tarzán, compañero de todas, que está más fuerte que el peor revolcón, sos el partner de mis sueños. Que hermoso y parecido estamos criando. No quisiera para nada vivir la vida sin vos Q".
También se mostró agradecida con su presente: “¡Qué familión! Yo sabía que me merecía mucho esto, pero igual, gracias cookie”.
En tercer lugar, se refirió a su hijo de casi seis meses: “Arturo de mi alma, mi mochilita viajera, que dormís donde sea, comés al paso, al trote y al galope, y te reís y reís y reís. Qué bendición, gordito precioso, que moñazo le viniste a poner a nuestra vida”. “Te amo tanto, gordo feliz”, añadió.
A modo de cierre, se refirió a Mari, la niñera y madrina de Arturo. “La suerte de tenerte es algo que agradezco a diario. Siempre voy a tratar de hacerte feliz como tanto te merecés. Tu laburo y tu presencia son un lujo. No seríamos la familia que somos sin vos, que sos también nuestra familia. Madrina oficial, te quiero infinito”, destacó.
A modo de cierre, volvió a agradecer por su feliz presente. “Y a Dios siempre, que sabe cuándo y por qué. Siempre. Gracias”, concluyó.
CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.