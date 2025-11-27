La ayuda que FIFA anunció para Messi

La FIFA ha anunciado el procedimiento para el sorteo de la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo el 5 de diciembre a las 12:00 ET (14:00 ARG). Este evento ha generado expectación, especialmente para la Selección Argentina, que llega con una ventaja significativa.

Argentina no solo logró clasificar al Mundial con cuatro fechas de anticipación, sino que terminó en la primera posición de las Eliminatorias Sudamericanas. Lionel Messi, quien fue el máximo goleador del torneo con ocho tantos, es la gran figura del equipo.

Gracias a su destacado rendimiento, Argentina se situó en el segundo lugar del Ranking FIFA, lo que le otorgó un camino más favorecido en el sorteo. Según la FIFA, las cuatro selecciones mejor clasificadas recibirán ciertas ventajas en el calendario de partidos. Esto significa que las selecciones líderes, como España y Argentina, serán asignadas a cuadros opuestos hasta las semifinales. De esta manera, si ambas terminan al frente de sus grupos en la fase inicial, no se enfrentarán antes de la final.

En cuanto a Messi, el jugador ha expresado su deseo de participar en el próximo Mundial. En una entrevista con ‘Noticias NBC’, comentó: “Me encantaría participar en el Mundial. Quiero llegar en buena forma y ser útil para mi selección. Evaluaré mi estado físico día a día al inicio de la pretemporada con el Inter Miami.”

Con la mirada puesta en este importante evento, Argentina se prepara para luchar por la defensa del título.