AFA le dedicó un tibio posteo a Estudiantes

Estudiantes se coronó campeón del Torneo Clausura 2025 al vencer a Racing 5-4 en la tanda de penales, después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. Con este triunfo, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez aseguró su lugar en la Copa Conmebol Libertadores 2026 y se clasificó para el Trofeo de Campeones, donde se enfrentará a Platense.

Poco después del campeonato, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un mensaje congratulatorio en su cuenta oficial, aunque la relación entre el organismo y Estudiantes, liderado por el presidente Juan Sebastián Verón, está tensa. "Estudiantes derrotó 5-4 por penales a Racing tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. ¡Felicitaciones!", se leía en el post, acompañado por una imagen de la celebración de los jugadores, incluido el goleador Guido Carrillo.

Recientemente, la relación entre la AFA y Estudiantes se ha deteriorado, especialmente tras un incidente previo a los octavos de final contra Rosario Central. Estudiantes fue sancionado con dos fechas de suspensión para varios jugadores debido a la controversia relacionada con el respeto hacia el título de liga de Central. Verón, por su parte, fue inhabilitado para ocupar cargos políticos en la AFA durante seis meses.

En respuesta, Verón ha decidido apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para recuperar su posición en el club antes del inicio de la próxima temporada. Durante el partido de consagración, se unió a los aficionados en la popular del estadio Madres de Ciudades, donde pudo estar presente a pesar de las restricciones.



















































































































