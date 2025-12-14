Araceli González se quebró al hablar de su relación con Adrián Suar

La actriz Araceli González conmovió a la audiencia en su reciente aparición en La Noche de Mirtha (Eltrece) al abordar su complicada relación con su expareja, Adrián Suar, padre de su hijo. En un momento emotivo, González no pudo contener las lágrimas al reconocer que no mantiene contacto con Suar, afirmando: “No me llevo. Pero no por una elección mía”.

González explicó que las distancias en una relación tras la separación a menudo son resultado de decisiones mutuas. Al referirse a Suar, destacó su influencia en el medio televisivo: “Sé que Adrián es un hombre muy poderoso en la televisión, rodeado de mucha gente. No siempre es todo bueno. Es difícil elegir con quién te quedás”.

Pese a sus diferencias, la actriz resaltó el talento de Suar y el impacto que tuvo en la televisión argentina. Hizo una comparación con su primer matrimonio, donde logró establecer una relación conciliada con su exesposo en beneficio de su hija: “Divorciarse no es fácil, pero a veces se puede reconstruir”.

González también reflexionó sobre los efectos de la fama en su familia, recordando que el nacimiento de su hijo Tomás fue un evento mediático. “Esa es la parte linda de la historia, lo que se vive en casa. La parte dolorosa es la que queda en la prensa”, expresó. Visiblemente afectada, compartió el sufrimiento que siente al ver sufrir a su hijo.

La actriz mencionó que su decisión de alejarse de la televisión fue en parte para dedicarse a sus hijos y reconstruirse. Los últimos años han sido difíciles, marcados por la pandemia y el fallecimiento de su madre, lo que la llevó a priorizar su bienestar.

Al final de la entrevista, González se mostró esperanzada sobre su vida actual, destacando su relación con Fabián Mazzei: “Hoy estoy con un hombre hermoso que ha sanado muchos dolores. Mis hijos lo aman y es mi presente”. Con este nuevo comienzo, la actriz parece haber encontrado la estabilidad emocional que buscaba.