Falleció Ernesto Acher, figura clave en los inicios de Les Luthiers

Ernesto Acher, destacado miembro de Les Luthiers, falleció a los 86 años. Acher formó parte del renombrado grupo que transformó el entretenimiento argentino entre 1971 y 1986, donde se destacó como compositor, instrumentista de viento e intérprete de personajes emblemáticos.

Nacido el 9 de octubre de 1939 en Buenos Aires, Acher mostró un temprano interés por la música, comenzando su formación con piano y clarinete. En 1965 se graduó como arquitecto en la Universidad de Buenos Aires, donde también ejerció la docencia.

Su ingreso a Les Luthiers ocurrió en abril de 1971, reemplazando a Marcos Mundstock. Acher hizo su debut en el Teatro Astengo de Rosario y, tras el regreso de Mundstock, se convirtió en compositor del grupo. Su habilidad con los instrumentos de viento y su destreza como pianista le permitieron destacar en obras como "La Cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras" y "La gallina dijo Eureka". Su última presentación con el grupo fue el 27 de septiembre de 1986, durante el espectáculo "Humor dulce hogar".

Tras dejar Les Luthiers, Acher fundó "La Banda Elástica" en 1988, un conjunto que combinó jazz con folclore, tango y rock, y que tuvo éxito en Argentina y más allá. La banda se disolvió en 1993.

En 2002, se trasladó a Chile, donde enseñó en la Universidad Diego Portales y promovió diversas propuestas artísticas. Sin embargo, en 2016, regresó a Buenos Aires, reactivando su carrera con múltiples proyectos, incluida la creación de la Offside Chamber Orchestra y su programa de radio "Los rincones de Acher".

Acher es recordado por su ingenio y su capacidad para fusionar música y comedia, siendo una figura clave en la historia de Les Luthiers y un artista integral que dejó una huella imborrable en la cultura argentina.