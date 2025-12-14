El Gobierno suma el upstream petrolero al RIGI y apuesta a acelerar las inversiones en Vaca Muerta

El Gobierno incorporó la exploración y producción de petróleo y gas al RIGI.

La medida busca acelerar inversiones y sostener el crecimiento de Vaca Muerta.

El upstream era un reclamo central de las grandes operadoras del sector.

El Ejecutivo destacó récords de producción pese a la caída de precios internacionales.

El acompañamiento al sector se dará bajo el principio del equilibrio fiscal.

El RIGI se consolida como la principal herramienta para la inversión energética.

El Gobierno nacional anunció la incorporación de las actividades de exploración y producción de petróleo y gas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una decisión estratégica orientada a potenciar las inversiones en Vaca Muerta y a consolidar un perfil exportador sostenido en el tiempo. La medida apunta a brindar previsibilidad de largo plazo a las grandes operadoras y a reforzar el rol del sector energético como uno de los principales generadores de divisas de la economía argentina.

El anuncio se realizó en el marco del almuerzo por el Día del Petróleo y marca un cambio relevante en la política hidrocarburífera. Hasta ahora, el RIGI estaba focalizado principalmente en proyectos de infraestructura, pero la decisión oficial amplía su alcance para incluir de manera explícita el upstream, un segmento clave para garantizar la continuidad y el crecimiento de la producción. El objetivo es claro: acelerar el ritmo de inversiones necesarias para multiplicar los saldos exportables de crudo y gas en los próximos años.

La iniciativa responde a un reclamo histórico de las grandes petroleras que operan en el país, especialmente aquellas con fuerte presencia en el desarrollo no convencional. Estas compañías vienen llevando adelante inversiones millonarias en obras de transporte y procesamiento, pero advierten que sin un marco estable para la perforación y completación de miles de pozos, la oferta futura corre riesgo. La inclusión del upstream en el RIGI busca precisamente resolver esa tensión y ofrecer reglas uniformes que permitan tomar decisiones de inversión a gran escala, con horizontes de hasta dos décadas.

El sector energético, con Vaca Muerta como emblema, es considerado por el propio Gobierno como el principal motor de crecimiento económico en términos de generación de divisas, empleo y actividad industrial. Una aceleración sostenida de la producción permitiría no solo consolidar el superávit de la balanza energética, sino también incrementar la recaudación fiscal para la Nación y las provincias productoras, en un contexto donde el equilibrio de las cuentas públicas sigue siendo una prioridad central.

El encargado de formalizar el anuncio fue el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, quien destacó que la industria logró sostener niveles elevados de actividad a pesar de un escenario internacional adverso. Recordó que, en el último año, el precio del petróleo cayó alrededor de un 17% a nivel global, mientras que la Argentina pasó a regirse por valores internacionales. Aun así, subrayó que el sector mostró una fuerte vocación de largo plazo, con un incremento del 20% en la cantidad de pozos completados y más de un 30% de aumento en las etapas de fractura, alcanzando récords históricos de producción.

En ese contexto, González señaló que el Gobierno busca acompañar ese esfuerzo con políticas que mejoren la ecuación económica de las inversiones. En esa línea se inscribe también la decisión de avanzar en la eliminación de las retenciones a las exportaciones de petróleo convencional para cuencas maduras, una medida acordada con las provincias de Chubut, Santa Cruz y Neuquén ante los desafíos que impone el actual nivel de precios.

Desde el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, se instruyó avanzar de inmediato en la adecuación normativa necesaria para incorporar formalmente el upstream al RIGI. El Gobierno remarcó que este acompañamiento se dará siempre bajo el principio del equilibrio fiscal, considerado un pilar innegociable del programa económico. La estabilidad macroeconómica, sostienen, es la condición indispensable para atraer capitales, facilitar el acceso al financiamiento y sumar nuevos actores al mercado energético local.

Como muestra del nuevo escenario, desde el Ejecutivo destacaron la reciente llegada de compañías internacionales con experiencia en desarrollos no convencionales, lo que fortalece la competencia y eleva los estándares operativos. El RIGI ya demostró su potencial al destrabar proyectos de infraestructura clave, como iniciativas vinculadas al Gas Natural Licuado y al transporte de hidrocarburos. Con la incorporación del upstream, el régimen se consolida como la principal herramienta para canalizar inversiones energéticas y posicionar a la Argentina como un jugador relevante en el mercado global de petróleo y gas.