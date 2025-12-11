Morena Rial estaría embarazada: sus abogados pidieron que salga de la cárcel para hacerse estudios

Morena Rial permanece detenida en la Unidad 51 de Magdalena mientras sus abogados han solicitado a la Cámara de Apelaciones de San Isidro la realización de nuevos estudios médicos.

En el programa "A la tarde" (América), se mencionó la posibilidad de que la hija de Jorge Rial esté embarazada, confirmando su abogado, Martín Leiro, que la joven reportó un atraso en su ciclo menstrual. Esta información surge tras el rechazo de su petición de prisión domiciliaria.

Alejandro Cipolla, amigo y representante legal de Morena, señaló en diálogo con TN Show que se pedirán análisis médicos para determinar si hay un embarazo. "Por ahora no se ha realizado ningún estudio", agregó.

Sobre si Morena ha recibido visitas íntimas durante su reclusión, Cipolla indicó que desconoce esa situación, señalando que tales detalles son gestionados entre el penal y los internos, sin intervención de la defensa. Al ser consultado sobre la posibilidad del embarazo, concluyó: "Todo es posible".