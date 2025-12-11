Pullaro marcó una intensa agenda política en la primera mitad del mandato

El gobernador Maximiliano Pullaro terminó en Corrientes este miércoles, día en que cruzó el ecuador de su mandato de cuatro años al frente del Poder Ejecutivo de la provincia. Asistió al acto de asunción y jura de Juan Pablo Valdés como gobernador de la vecina provincia con la comparten un ambicioso proyecto de integración entre Villa Ocampo y Bella Vista que podría mejorar significativamente la comunicación en los próximos años.

Este miércoles para Pullaro fue otro día de intenso trabajo. A primera hora reunión con José Goity y el equipo educativo donde evaluaron el año que termina pero también fijaron los objetivos del 2026 que más tarde expuso el propio ministro al anunciar el calendario educativo.

Después con Lisandro Enrico y el equipo de Obras Públicas. La marcha de los trabajos, como ir sorteando dificultades y el cronograma de nuevas licitaciones que tienen ahora el respaldo de la emisión de títulos de deuda que hizo la provincia la semana pasada en Estados Unidos.

A mitad de la jornada, Pullaro y unos pocos colaboradores viajó al dpto General Obligado donde mantuvo algunas discretas reuniones en Reconquista y visitó Guadalupe Norte antes de cruzar a Corrientes para encontrarse con los hermanos Valdés (Gustavo termina mandato y asumió su hermano).

En dos años de mandato, la gestión es 7 x 24 como le gusta decir tanto al gobernador como a los principales colaboradores. Lunes gabinete; sábados reuniones en Rosario sobre temas puntuales con colaboradores; fines de semana en localidades acompañando fiestas populares y en el resto de la semana reuniones más reuniones, recorridos y mucho diálogo con el equipo, con legisladores oficialistas pero también con dirigentes opositores, más de los que trascienden.

A Pullaro no le agrada estar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuando viaja trata de unificar actividades. Asiste cuando lo considera esencial para la marcha del gobierno ya sea para las pocas reuniones con funcionarios del gobierno nacional o con entidades y empresarios. También fue varias veces por el armado político de Provincias Unidas y para apalancar a la saliente vicegobernadora, Gisela Scaglia, como jefa de bloque en la Cámara de Diputados.

En términos políticos, estos dos años fueron de inusual intensidad para la la vida institucional. La victoria electoral de la fórmula Pullaro - Scaglia en septiembre de 2023 fue acompañada por triunfos en las categorías Senado y Diputados lo que le dio a Unidos sólidas mayorías parlamentarias que en los primeros cuatro meses le permitieron sancionar un paquete de leyes claves para la administración y la seguridad pública.

Allí se inscribieron la Orgánica del Servicio Penitenciario, la adhesión a la desfederalización del tema drogas; las medidas privativas de libertad, la regulación de los gastos reservados, ley de inteligencia así como las distintas emergencias, entre ellas en seguridad.

Pocas veces desde 1983 a la fecha un gobierno llegó con un paquete tan amplio de leyes para poner en marcha la administración y tuvo la rápida respuesta legislativa.

Después llegó la sanción de la emergencia previsional que todavía provoca la queja de sectores beneficiarios del sistema que deben hacer mayores aportes; la reforma a la Corte Suprema de Justicia y la frutilla del postre, la ley de necesidad de la reforma constitucional.

Y para darle mayor intensidad a esta etapa institucional, la elección de convencionales, el funcionamiento durante dos meses de la Convención Reformadora, y la puesta en marcha de la nueva Carta Magna que adeuda ahora el dictado de unas veinte leyes complementarias.

Pero también, antes de los dos años, con fecha de cumplimiento para el objetivo de renovar la Corte Suprema de Justicia que -salvo un cambio propiciado por Jorge Obeid- venía de los tiempos de la segunda gestión de Carlos Reutemann. Con los anuncios de Roberto Falistocco -el decano- y de Rafael Gutiérrez de que se retirarán en noviembre del 2026 más lo que había concretado Eduardo Spuler para septiembre, habrá una Corte totalmente renovada y dentro de los límites de edad fijados por la nueva Constitución.

El archivo

El 10 de diciembre de 2023 ante la Asamblea Legislativa, Pullaro anunció más policías en las calles y patrullajes; una Justicia más eficiente; un urgente plan de alfabetización, la eliminación de la no repitencia, y el acompañamiento a la producción y la industria.

"Las transformaciones que vamos haciendo lo hacemos porque entendemos que Santa Fe tiene un oportunidad muy pero muy importante. La primera oportunidad que tiene es que nuestro sector privado, nuestro sector productivo es muy fuerte" dijo Pullaro la semana pasada al hablar ante el directorio de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

De allí la fuerte apuesta a mejorar la infraestructura vial, energética, sanitaria. "El santafesino quiere trabajar, vas a una industria y te piden que los deje trabajar; vas al campo y te piden que lo dejes trabajar, que le bajemos los impuestos y vamos a seguir bajando los impuestos" señaló al marcar la importancia que le da el gobierno al proyecto de Ley Tributaria 2026. "Vamos a seguir bajando los impuestos, pero con una mirada productiva y sin desfinanciar el estado", desafió

"Tenemos que seguir trabajando y para eso tenemos que estar concentrados en que la infraestructura vial, que la infraestructura energética, que la conectividad tienen que estar asociados al plan de desarrollo productivo que tiene la provincia de Santa Fe".

En ese mismo discurso, Pullaro destacó que la provincia de Santa Fe tiene la gente, le falta la infraestructura. "Decidimos estos dos años pelearnos por lo que nos teníamos que pelear para hacer las inversiones que teníamos que hacer para que la provincia, cuando venga esa oportunidad, sea la primer provincia que arranque y le pueda sacar ventaja al resto de las provincias de la República Argentina".

De allí el desafío de sumar infraestructura para que sectores productivos tengas gas natural y electricidad segura en los 19 departamentos; para que las rutas puedan ser transitadas; que los aeropuertos permitan salida de pasajeros y cargas y que los puertos sean de fácil acceso y salida rápida de la producción.

El tablero único digital para el monitoreo y evaluación de la gestión está marcando el 50% del tiempo transcurrido, Pullaro empieza la segunda etapa para afianzar lo realizado y pensar en una segunda oportunidad en 2027.

Gabinete ampliado

El lunes, en la delegación Rosario del gobierno, Pullaro encabezará una reunión de gabinete ampliada para avanzar en las diferentes temáticas.

De la reunión serán convocados los legisladores nacionales por Santa Fe y los provinciales "a agenda abierta" señaló uno de los organizadores.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.