Rafael Gutiérrez fue electo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para 2026

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe eligió a Rafael Gutiérrez como presidente del tribunal para el año 2026, según quedó establecido en el Acta Nº 49.

La designación llega en un momento particular: Gutiérrez ya había comunicado su renuncia, que se hará efectiva en noviembre de 2026, por haber superado el límite de edad fijado por la Constitución provincial reformada. Se convertirá así en el último integrante del tribunal en dejar su cargo bajo este criterio.



Una presidencia de transición en medio de un recambio histórico

Con más de 50 años en el Poder Judicial y 25 en la Corte, Gutiérrez asumirá la presidencia en enero y conducirá al cuerpo durante un año clave en el que también se concretará su salida. Su ciclo finalizará junto al de Roberto Falistocco y el de Eduardo Spuler, prevista para septiembre.



Las salidas de estos tres ministros completan el proceso de renovación total del máximo tribunal que el gobernador Maximiliano Pullaro venía impulsando. Desde el Ejecutivo resaltaron que Gutiérrez optó por una salida institucional y “por la puerta grande”, evitando tensiones en torno al mecanismo de reemplazo.

Una Corte en plena transformación

El recambio no comenzó ahora. Las primeras renuncias fueron las de María Angélica Gastaldi y Mario Netri, reemplazados por Margarita Zabalza y Jorge Baclini. A ellos se sumó la creación de una séptima vocalía con la llegada de Rubén Weder.

Con las salidas programadas de Spuler, Falistocco y Gutiérrez, la Corte quedará completamente reconfigurada hacia fines de 2026, en el proceso de renovación más profundo en décadas.

Los reemplazantes: definiciones que llegarán con tiempo

Fuentes del gobierno provincial confirmaron que los nombres para cubrir las tres vacantes se analizarán con prudencia. La ley establece que el Ejecutivo propone los pliegos y que la Asamblea Legislativa debe aprobarlos. El objetivo es avanzar con consensos amplios para asegurar estabilidad institucional y completar una transición ordenada hacia una Corte plenamente renovada.

