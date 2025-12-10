Quién era el hombre que asesinó de un tiro en la cabeza a su hijo de 4 años y luego se mató en Coronel Suárez

La Justicia investiga los estremecedores detalles en el caso del nene de cuatro años asesinado por su papá en la localidad de Huanguelén.



Gustavo Suárez tenía 48 años y junto a Daiana García, de 35, fueron padres de Francisco hace apenas cuatro años.

La pareja vivía en el partido de Coronel Suárez y se había separado tiempo atrás en medio de conflictos y denuncias.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, existían antecedentes de violencia familiar entre los padres, además de medidas cautelares vencidas desde el 4 de diciembre.

Según pudo saber TN, el 7 de noviembre la mujer, que además es policía, presentó una denuncia y solicitó una medida de restricción de acercamiento contra Suárez.

Sin embargo, cuatro días después, el Juzgado de Garantías N°3, a cargo del juez Alberto Antonio Manzi, no hizo lugar a la medida y solicitó la intervención del Juzgado de Paz y derivó el caso también al área de Servicio Social local.

Ese 11 de noviembre el servicio local solicitó medidas de protección para el nene y tres días después el Juzgado de Paz otorgó un “cese de medidas de perturbación”.

Además, desde el juzgado indicaron que el menor siguiera teniendo vínculo con su papá, argumentando que no existía riesgo extremo.

El crimen de Francisco

Este martes a la madrugada, Gustavo Suárez manejó hasta un punto cercano al acceso de la localidad de Huanguelén, sobre la ruta 60. Con él, viajaba su hijo de apenas 4 años, Francisco.

Poco después de estacionarse, llamó a su exmujer y le dijo que pensaba matar al nene y luego quitarse la vida. Incluso, antes de ello, había compartido en sus redes sociales lo que estaba a punto de hacer.

García, que es sargento de la Policía Comunal, envió rápidamente un patrullero hasta el lugar en donde estaba estacionado el camión Mercedes Benz del hombre. Sin embargo, cuando los oficiales llegaron a la escena, encontraron los cuerpos de Suárez y su hijo en el interior del vehículo.

El hombre tenía un disparo en la cabeza, al igual que el nene, aunque el chiquito todavía tenía signos vitales. Por este motivo, fue trasladado de urgencia a un hospital local, pero, a pesar del esfuerzo de los médicos, murió horas más tarde.

En la escena, también trabajaron los peritos, que hallaron manchas de sangre y una pistola calibre 22 dentro del camión.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.