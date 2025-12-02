Buscan a una joven chaqueña que se mudó a Brasil por trabajo y está desaparecida desde hace una semana

Una joven chaqueña está desaparecida desde hace una semana en Florianópolis, Brasil, y su madre la busca desesperadamente.



Se trata de Lurdes Leonor Rodríguez, una joven de 25 años que se mudó por trabajo a Florianópolis en septiembre de este año.

La madre de la joven desaparecida, Viviana Beatriz Verón, radicó la denuncia ayer por la tarde en la Comisaría de Presidencia Roca, Chaco.

La residente en el barrio chaqueño de San Pedro hizo la denuncia luego de que su hija pasara una semana sin contestarle los mensajes y las llamadas.

La mujer explicó que mantenía una comunicación diaria con Lurdes, dado que la joven la había dejado a cargo de sus hijos y se contactaba para saber cómo estaban.

La última interacción que tuvieron madre e hija fue el pasado 26 de noviembre a través de Whatsapp. Desde entonces, no volvieron a comunicarse.

Verón reconoció que no conoce la dirección exacta de la casa en la que vivía su hija en Florianópolis, pero aportó un dato clave para la investigación.

La mujer contó que Lurdes trabaja como empleada en un bar llamado "Meat-Shop" en la ciudad brasileña.

Para facilitar la identificación de la joven de 25 años, Verón dio detalles sobre las características físicas de su hija.

La madre de la joven desaparecida dijo que es de contextura delgada, tez morena y tiene una altura aproximada de 1,63. Además, tiene cabello castaño, lacio y largo, y ojos de color marrón claro.

Como dato particular, Verón comentó que su hija tiene una cicatriz lineal y horizontal en la frente y cuenta con una serie de tatuajes distintivos.

Lurdes tiene un dibujo de un Saturno de colores en la parte superior de la mano derecha (entre los dedos pulgar e índice), una cinta negra con una flor en el medio en el antebrazo derecho, el dibujo de una chica bajo el hombro del brazo derecho, el signo Acuario en el hombro derecho; una cinta negra en el tobillo izquierdo y un mandala en el pecho que se extiende hacia ambas costillas.

La Fiscalía de Investigación N° 1 de General San Martín tomó intervención en la causa, caratulada como supuesta desaparición de persona.

El fiscal dispuso de manera inmediata que se remita el expediente al convenio policial, además de una copia a esa fiscalía, para iniciar las diligencias pertinentes y coordinar la búsqueda, especialmente dada la necesidad de cooperación internacional por encontrarse la joven en Brasil.

Se solicita la colaboración de la ciudadanía, tanto en Chaco como en Florianópolis, para aportar cualquier dato que pueda conducir a dar con el paradero de Lurdes y llevar tranquilidad a su familia.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.