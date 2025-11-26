Una adolescente fue acusada de matar a su novio a puñaladas: llamó al 911, dijo que fue un accidente y escapó

Una adolescente de 16 años se encuentra prófuga tras ser señalada como la única sospechosa del brutal asesinato de su novio, un joven de 21 años. El violento episodio ocurrió en la localidad de Remedios de Escalada.



La presunta agresora fue quien alertó a la Policía a través de un llamado al 911, en el cual intentó desviar la investigación con una coartada insostenible. La joven afirmó que su pareja había tenido un accidente con las rejas. Sin embargo, los servicios de emergencia y los médicos forenses comprobaron que las lesiones habían sido puñaladas en la zona del pecho.

