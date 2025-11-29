Nuevo revés judicial para uno de los acusados por el femicidio de Micaela García: irá a un segundo juicio

El caso por el femicidio de Micaela García sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Gualeguay. En las últimas horas, la Justicia rechazó el recurso presentado por la defensa de Néstor Pavón, uno de los implicados, y confirmó que deberá ser sometido a un nuevo juicio, ahora bajo la acusación de coautoría en el crimen que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género.



El Procurador General de Entre Ríos, Jorge García, fue quien pidió desestimar el planteo de Pavón, que intentaba frenar el avance del proceso.

La defensa del acusado alegó que un nuevo juicio violaría el principio de “ne bis in idem” (no ser juzgado dos veces por el mismo hecho), pero el Procurador sostuvo que ese argumento “carece de sustento jurídico”, ya que no existe una sentencia definitiva e irrevocable sobre el fondo de la acusación.

El femicidio, ocurrido el 1 de abril de 2017 en Entre Ríos, conmocionó al país y ya tiene a Sebastián Wagner condenado a prisión perpetua.

El argumento de la Procuración

En su dictamen, García sostuvo que “la afectación al ‘ne bis in idem’ solo es atendible en casos de sentencia firme con autoridad de cosa juzgada”, y remarcó la importancia de la protección de los intereses de la víctima y el deber estatal de “tutela efectiva reforzada”, especialmente en casos de violencia de género como el de Micaela.

El Procurador también citó la doctrina de la Corte Suprema: “Se descarta la afectación de la garantía que impide la persecución penal múltiple cuando la decisión de retrotraer el proceso obedece a la existencia de vicios esenciales en esa sentencia”.

Por qué Pavón volverá a ser juzgado

En un primer juicio, Néstor Pavón fue condenado a cinco años de prisión como encubridor. Su taller fue clave en la reconstrucción de los hechos, pero el Tribunal de Juicio de Gualeguay descartó en ese momento una participación más directa.

Sin embargo, la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos anuló esa sentencia y ordenó un nuevo juicio, al considerar que las pruebas sobre la posible colaboración de Pavón con Sebastián Wagner (el autor material, condenado a perpetua) no habían sido debidamente valoradas.

Ahora, Pavón será juzgado como coautor del secuestro, violación y femicidio de Micaela, en un proceso que será llevado adelante por jurado popular.

El crimen que cambió la historia y la ley

El femicidio de Micaela García ocurrió en 2017 y conmocionó a todo el país. La joven, militante de la Agrupación Evita y del colectivo Ni Una Menos, fue vista por última vez el 1 de abril, cuando salió a bailar y nunca regresó. Tras una intensa búsqueda, su cuerpo apareció una semana después en una zona rural de Gualeguay.

La investigación determinó que Sebastián Wagner, quien tenía antecedentes y estaba en libertad por decisión del entonces juez Carlos Rossi, la interceptó, la subió a un Renault 18 Break, la violó y la asesinó.

Varios testigos aseguraron haber visto el auto ocupado por dos hombres en el lugar donde fue encontrada Micaela, entre las 8 y las 8.15 de la mañana.

El caso impulsó la sanción de la Ley Micaela, que obliga a todos los funcionarios públicos a capacitarse en género y violencia de género.

