Cayó en Perú un prófugo acusado de abusar de su hijastra durante siete años: lo delató una foto en Facebook
Un hombre de nacionalidad peruana fue extraditado a la Argentina en las últimas horas, acusado de abusar sexualmente de la hija menor de edad de su expareja durante siete años, entre 2013 y 2020, cuando vivía en el país.
El caso salió a la luz cuando la mamá de la víctima, que dejaba a la nena al cuidado del acusado cuando se iba a trabajar, denunció los hechos.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53, a cargo de Érica Uhrlandt, ordenó entonces la captura internacional del sospechoso y puso en marcha una investigación que incluyó el trabajo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones.
Lo rastrearon por Facebook y lo encontraron en Tacna
La búsqueda se intensificó con el apoyo de Interpol-Perú, que colaboró en el intercambio de información clave para dar con el paradero del prófugo.
Los investigadores realizaron ciberpatrullajes y lograron identificar al acusado a través de un perfil de Facebook, donde él mismo aparecía en una foto junto a su familia en la ciudad peruana de Tacna.
Ante la posibilidad de que el hombre intentara cruzar a Bolivia, la Justicia argentina pidió la detención por la vía diplomática para asegurar su captura si abandonaba Perú.
Extradición y traslado a la Argentina
Finalmente, una comisión policial viajó a Perú para hacerse cargo de la custodia y el traslado del detenido, cumpliendo con los compromisos asumidos por el Estado argentino y las directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El acusado ya está en la Argentina y tendrá que enfrentar el proceso judicial por los graves delitos que se le imputan.
