Milei refuerza presencia territorial y prepara un cierre de semana con acto partidario en Córdoba

Milei visitará Córdoba el viernes para encabezar una caminata partidaria con miras a 2027.

La actividad replica recorridas de campaña y se da tras su viaje a Oslo y su presencia reciente en Río Cuarto.

Córdoba fue clave en las legislativas, donde LLA obtuvo el 42,35% y cinco bancas en Diputados.

Karina Milei y Martín Menem impulsan el “Tour de la Gratitud” como estrategia de fidelización del voto.

El Gobierno proyecta nuevas bajadas provinciales en Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos.

La conducción de LLA busca ordenar la estructura nacional y centralizar la línea partidaria para 2026.

Con el foco puesto en consolidar los recientes triunfos legislativos y en comenzar a delinear el camino hacia 2027, el presidente Javier Milei sumará este viernes una nueva parada en la provincia de Córdoba. Según confirmaron fuentes oficiales, el mandatario encabezará a las 18 una caminata junto a la militancia en uno de los barrios más concurridos de la capital provincial, en una actividad de neto perfil partidario que busca retomar el contacto directo con un electorado clave para su proyecto político.

El viaje se concretará apenas 24 horas después de su regreso de Oslo, Noruega, adonde asistió a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado. La idea es replicar la experiencia del recorrido que realizó en Nueva Córdoba durante la campaña de octubre, cuando la estrategia territorial se convirtió en uno de los pilares del sorpresivo avance electoral de La Libertad Avanza. Será, además, su segunda presencia en la provincia en menos de una semana, tras participar el sábado pasado en Río Cuarto de la presentación de los primeros seis aviones F-16 adquiridos por el país.

Córdoba se consolidó en los comicios del 26 de octubre como uno de los distritos más favorables para la fuerza oficialista. Allí, La Libertad Avanza obtuvo el 42,35% de los votos de la mano del por entonces casi desconocido Gonzalo Roca, logrando cinco bancas en la Cámara de Diputados. La performance superó a Provincias Unidas, el espacio referenciado en el exgobernador Juan Schiaretti, que cosechó el 28,32%. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue la principal artífice de esa estrategia territorial, hoy formalizada en una agenda de recorridas semanales por las provincias.

El acto del viernes, previsto en la zona de San Lorenzo e Ituzaingó, funcionará como una extensión de ese esquema. Milei estará acompañado por Karina Milei, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y referentes provinciales como Gabriel Bornoroni y el propio Roca. La intención, explican en el Gobierno, es afianzar la “presencia federal” a partir de una agenda que se profundizará en 2026, con nuevas visitas proyectadas a Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos, aunque aún sin fechas confirmadas.

La reorganización interna del Gabinete —que buscó ordenar los canales de interlocución con los gobernadores— habilitó al Presidente a retomar un perfil más activo en el interior. Esta dinámica ya había comenzado a delinearse a principios de noviembre, cuando Milei visitó Corrientes para participar del 12° Congreso de Economía del Club de la Libertad, un viaje realizado en plena segunda mitad de la gestión.

El objetivo de este nuevo despliegue político es claro: fidelizar el voto libertario con vistas a la reelección en 2027. Tanto Karina Milei como Martín Menem trabajan en lo que dentro de la fuerza denominan “Tour de la Gratitud”, una serie de visitas destinadas a agradecer el respaldo electoral y a reforzar la identificación partidaria. Desde Corrientes, la secretaria general fue explícita: “Iremos provincia por provincia para agradecer. Y el Presidente también viajará en distintas ocasiones porque desde ahora trabajamos para la reelección en 2027”.

Durante la campaña electoral, Milei recorrió nueve provincias para apuntalar la presencia libertaria en territorios donde la disputa era más ajustada frente a los gobiernos provinciales o al peronismo. La estrategia resultó efectiva: el espacio alcanzó el 40,5% de los votos a nivel nacional y se impuso en 14 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras tanto, la conducción de La Libertad Avanza trabaja en un reordenamiento interno destinado a centralizar la línea partidaria. Karina Milei impulsa una convocatoria ampliada con los presidentes del espacio en todo el país para unificar criterios, fortalecer la estructura territorial y consolidar un comando nacional más orgánico de cara al próximo año. El acto en Córdoba, así, aparece como un capítulo más de un plan de proyección política que combina agradecimiento, territorialidad y una mirada puesta sin rodeos en la disputa por el 2027.