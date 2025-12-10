El pedido de Mauro Icardi a la producción de “En el barro” por las escenas hot de la China

La actriz China Suárez es una de las protagonistas de la segunda temporada de "En el barro" en Netflix, y ha surgido información sobre la preocupación de Mauro Icardi respecto a las escenas sexuales de la actriz.

En una reciente entrevista con Mario Pergolini en "Otro día perdido" (eltrece), Suárez mencionó que disfruta de los desafíos que enfrenta su pareja. Sin embargo, según un informe de Paula Varela en "Intrusos" (América), Icardi habría solicitado a la producción de la serie ver las escenas antes de su estreno.

La producción actualmente se encuentra en la etapa de grabación de la segunda temporada, que se lanzará en febrero. Varela explicó que la China Suárez contactó a la producción para conocer qué parte de sus escenas se incluiría en la edición final.

Sin embargo, la productora rechazó la solicitud, negando que ella pudiera ver las escenas antes de su emisión. Se desconoce cómo manejará Suárez esta situación con Icardi.