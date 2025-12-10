El sutil gesto de OpenAI para desmentir la llegada de publicidades a ChatGPT: ¿decisión sincera o forzada?

Durante los primeros días de diciembre, se intensificaron los rumores sobre la posible inclusión de publicidades en ChatGPT. OpenAI, la organización detrás de esa Inteligencia Artificial, aseguró que los anuncios no aparecen en sus planes actuales y, más recientemente, tomó una decisión para calmar a los que manifestaron su descontento por un comportamiento del chatbot que pareció una movida promocional.



La movida OpenAI para desmentir el ChatGPT con publicidad: “Ningún componente financiero”

Según un reporte de TechCrunch, algunos suscriptores de ChatGPT hicieron oír sus reclamos para la aparición de mensajes en el chatbot que promocionaban servicios de empresas. Entre los casos, un usuario mostró una captura en la que hizo al bot una pregunta sobre Windows y debajo de la respuesta apareció el anuncio de una tienda minorista que vende productos electrónicos.

“No hay pruebas en vivo de anuncios. Cualquier captura de pantalla que hayan visto no es real o no es publicidad (...) Si optamos por los anuncios, adoptaremos un enfoque reflexivo. La gente confía en ChatGPT y todo lo que hagamos estará diseñado para respetarlo”, comentó por su parte otro de los ejecutivos de peso en OpenAI, Nick Turley.

Publicidades en ChatGPT: rumores, marchas y contramarcas en OpenAI

La semana pasada, un ingeniero de software en la red social X reveló que el código fuente del chatbot de OpenAI incluía referencias a funciones vinculadas a publicidad. Aquella no fue la primera vez que se mencionó este posible cambio en el chatbot. El mes pasado, The Information afirmó que el grupo experto en IA consideraba el agregado de anuncios personalizados en ChatGPT, basados en las interacciones de los usuarios con el modelo de IA.

Hubo más pistas. A fines del año pasado, el CEO de la organización estadounidense, Sam Altman, fue ambiguo respecto a estos planes. “Voy a decir que, como una opinión personal, odio las publicidades (…) No estoy diciendo que OpenAI nunca las vaya a considerar, pero no me gustan en general. Unir los anuncios a la Inteligencia Artificial me resulta particularmente inquietante”, dijo en un encuentro celebrado en la Universidad de Harvard, en noviembre de 2024.

Antes de eso, desde el departamento de finanzas de OpenAI habían comentado que las publicidades en ChatGPT se barajaban como una posibilidad, pero tampoco abundaron en precisiones: “Nuestro negocio está experimentando un rápido crecimiento y vemos oportunidades significativas dentro de nuestro modelo actual. Si bien estamos abiertos a explorar otras fuentes de ingresos en el futuro, no tenemos planes activos para dedicarnos a la publicidad”, señalaron en la ocasión.

Luego, a comienzos del año en curso, OpenAI sumó a su equipo a Fidji Sumo, exejecutivo de Facebook e Instacart, y se esperaba que él sea quien impulse el negocio publicitario de la compañía.

Pero la posible inclusión de anuncios en ChatGPT habría sido descartada recientemente. Según contamos en TN Tecno, el plan quedó en suspenso debido a que Altman considera que no es buen momento para ponerlo en marcha. En tal escenario, hay una variable clave: Google y el avance de Gemini, el chatbot que más amenaza el reinado de OpenAI en ese negocio. En la ocasión, se dijo que el CEO del grupo declaró una especie de “estado de emergencia” y que instó a sus empleados a mejorar el rendimiento de ChatGPT, que estaría perdiendo terreno.

En un memorando al que accedieron The Information y The Wall Street Journal, Altman pidió a los desarrolladores que aumenten la velocidad, la fiabilidad y la capacidad del chatbot para que responda más consultas y ofrezca experiencias más personalizadas. Además, habría cancelado el plan para incorporar publicidades en ChatGPT, una estrategia que de implementarse aumentaría sus ganancias —justo luego de su reorganización estructural y su divorcio de Microsoft—, pero que no sería funcional en una instancia de competencia recrudecida.

