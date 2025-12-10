Una muestra artística diversa, inclusiva y participativa

Este viernes 5 de diciembre, en el marco de La noche de los Museos, la Secretaría de Educación y Cultura inauguró la Muestra Anual 2025 del Liceo Municipal "Miguel Flores", con una gran participación de la comunidad educativa y sus familias que se acercaron a disfrutar de una noche cargada de propuestas culturales y artísticas.

Como cada año, el Liceo abrió las puertas de sus aulas para exhibir dentro de sus espacios habituales de trabajo, como así también en el corredor y sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado, el resultado de los procesos creativos desarrollados en sus múltiples talleres, que reúnen a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas en torno a diversas propuestas de formación artística.

En el recorrido, que refleja la vitalidad del trabajo desarrollado durante todo el año, se pueden apreciar trabajos de grabado, lectura y escritura, modelado, cerámica, vitrofusión, escultura, yoga, arte y meditación, expresión artística, murales, dibujo y pintura y tallado en madera.

La exposición podrá recorrerse hasta el viernes 12 de diciembre, de 8:00 a 20:00, con entrada libre y gratuita.

EMAE

Además, se recuerda que la Escuela Municipal de Artes Escénicas "José Pepe Fanto", dependiente del Liceo Municipal, realizará sus muestras finales desde el martes 9 al viernes 12 de diciembre desde las 19:30, en el Aula C.

Comenzará el próximo martes con los talleres de Teatro y Literatura Adolescentes, de la profesora Georgina Muriel, que presentarán una selección de piezas escénicas creadas durante el año.

Luego, el día miércoles, se presentarán los talleres de Circo y Acrobacias para niños/as y adultos/as, de la Prof. Melisa Colombo, y Danza contemporánea para adultos/as de la Prof. Érika Zimmerman, con la participación de alumnos del la Diplomatura en Artes escénicas coordinados por Marcela Bailetti. También se realizará una producción del taller de Teatro y la cátedra Actuación de la Diplomatura en Artes Escénicas, coordinados por la Prof. Candela Hernández.

El jueves, el Taller de Teatro Inclusivo adultos/as, coordinado por el Prof. César Maldonado compartirá la comedia musical "Canciones de amor con historias".

Finalmente, el viernes, el taller de Escritura Dramática, de la profesora Candela Hernández, presentará una selección de piezas creadas durante el año.