La reacción de Fede Bal cuando escuchó a Evelyn Botto blanquear su noviazgo

Fede Bal oficializó su noviazgo con Evelyn Botto minutos después de que la streamer hiciera pública la noticia al aire de su programa, Tapados de laburo (Olga).



Tras el momento de euforia que se vivió en el estudio, Botto le envió un mensaje por WhatsApp a Bal para avisarle que había decidido confirmar el vínculo. La respuesta no tardó en llegar.

Consciente de que su audio podía salir al aire, el hijo de Carmen Barbieri respondió con su habitual sentido del humor: “Vi un audio de 22 segundos y dije ‘Estás en vivo, me lo estás mandando con ellos (Nacho Elizalde, Paula Chaves y Luli Fernández)’”. Luego, dirigiéndose al equipo saludó: “¿Cómo están? ¿todo bien? Un beso a todos”.

Para cerrar, el conductor apoyó la decisión de su pareja y coincidió en que era una ocasión propicia para anunciar su nuevo estatus sentimental: “Bueno, qué lindo. Qué lindo que lo hayas contado, está muy bien. Ya es momento, ya está. Que lo sepa el mundo, viejo“.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.