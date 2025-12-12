Fabián Cubero reveló el motivo por el que Nicole Neumann no irá a la fiesta de 15 de su hija

La relación entre Fabián Cubero y Nicole Neumann ha vuelto a acaparar la atención pública por la ausencia de la modelo en la fiesta de 15 años de su hija Allegra. Cubero, quien organizó el evento durante los últimos dos meses, confirmó que Neumann no asistirá tras varias conversaciones marcadas por desacuerdos que han tensado su dinámica parental.

Cubero explicó que la decisión de la ausencia de Neumann se tomó de manera consensuada: "Se decidió que hagamos la fiesta y que viaje con la mamá; a ella le gusta viajar", dijo, aclarando que no hubo un conflicto específico por el festejo, sino una serie de situaciones que han desgastado su relación.

El exfutbolista expresó su frustración ante la falta de cumplimiento de acuerdos previos entre ambos y sus abogados, como cuestiones relacionadas con la educación de sus hijas. "Pasaron muchas cosas y no hay vínculo; se cortó todo vínculo", comentó Cubero, recordando un incidente en las últimas vacaciones de invierno cuando Neumann se retrasó en regresar, lo que le impidió viajar a Mar del Plata para despedirse de su padre fallecido.

Además, Cubero defendió a Mica Viciconte, su actual pareja, ante el pedido de Neumann de que no se involucre en los conflictos. “Mica se mantiene a un costado, y las veces que habló fue para defenderme”, aseguró. Según Cubero, esta situación no solo afecta a los padres, sino también a su familia extendida.

La ausencia de Neumann en la fiesta de Allegra refleja la ruptura en la relación, y plantea la posibilidad de que los conflictos persistan si la dinámica familiar no mejora. Mientras Cubero se enfoca en celebrar un momento especial con su hija, la distancia entre él y Neumann se hace evidente.