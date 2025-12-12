Doohan no encuentra el rumbo

El piloto australiano Jack Doohan está teniendo un inicio tumultuoso en la Súper Fórmula japonesa. Tras ser parte del programa de Fórmula 1 de Alpine, Doohan fue sustituido por Franco Colapinto y, ahora, ha protagonizado un nuevo accidente durante los ensayos en el circuito de Suzuka. El incidente, que ocurrió en una curva, terminó con un impacto frontal contra las defensas, aunque afortunadamente no causó daños significativos en el monoplaza.

Este choque se suma a un trompo que sufrió un día antes en el mismo circuito, lo que provocó una bandera roja y afectó otro vehículo que había intercambiado con Teppei Natori. La serie de errores ha generado inquietud en Kondo Racing, el equipo con el que Doohan competirá en su primera temporada completa fuera del ámbito de la FIA.

El piloto optó por no hablar con los medios, citando "razones personales", mientras que se reporta que mantiene compromisos contractuales con Alpine hasta finales de este año. Suzuka es un lugar significativo para él, ya que en el pasado sufrió un fuerte accidente durante la segunda práctica del Gran Premio de Japón de F1.

A pesar de los contratiempos, Doohan participará en los ensayos programados del 10 al 12 de diciembre, donde tendrá la oportunidad de familiarizarse con autos que son hasta 1.5 segundos más rápidos que los de Fórmula 2. Su llegada a la Súper Fórmula está respaldada por un acuerdo cercano con Toyota, aunque su meta sigue siendo regresar a la Fórmula 1. Según AutoSport, su objetivo es hacerse un lugar en Haas como piloto de simulador y pruebas para 2026.

Doohan se encuentra en un momento crítico de su carrera, tratando de reencauzar su trayectoria en un entorno competitivo y desafiante. Suzuka, una vez más, representa una prueba decisiva para su futuro.