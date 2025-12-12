Fin del ciclo de Ariel Holan en Rosario Central

Rosario Central anunció este jueves la salida de Ariel Holan como director técnico del primer equipo. La decisión fue tomada de mutuo acuerdo tras una reunión entre el entrenador y la dirigencia, que coinciden en que lo mejor era finalizar el ciclo antes de su contrato, que culminaba en diciembre.

El club emitió un mensaje de reconocimiento: "Profe, gracias por el título. Tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre".

Holan asumió el cargo el 6 de noviembre de 2024 y alcanzó su mayor logro el 20 de noviembre de 2025, cuando Central se consagró campeón de Liga al finalizar primero en la tabla anual, en un contexto de controversia por la definición adoptada por la AFA.

Durante su gestión, Holan dirigió 42 partidos, obteniendo 22 victorias, 13 empates y 7 derrotas, tomando el relevo de Matías Lequi. Ahora, el club se enfoca en la búsqueda de un nuevo entrenador para la temporada 2026.