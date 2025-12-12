El fanatismo por Lionel Messi es gigante: India preparó una estatua de más de 20 metros

El fanatismo por Lionel Messi alcanza nuevas dimensiones en India, que celebrará el "GOAT Tour" en honor a los recientes logros del astro argentino con el Inter Miami. Como parte de las festividades, se inaugurará una impresionante estatua de 21 metros de altura en Calcuta, elaborada por un equipo de 45 personas durante más de 27 días.

La escultura, construida en hierro y fibra de vidrio, retrata a Messi levantando la copa del Mundial de Qatar 2022. El jugador revelará la estatua este sábado, marcando el inicio de su gira, que se prolongará durante tres días.

El recorrido contará con la participación de sus amigos y compañeros de equipo, Rodrigo De Paul y Luis Suárez. Las actividades incluirán una zona de aficionados con una estatua a tamaño real, un torneo "GOAT Cup" en el Estadio Internacional Rajiv Gandhi con un partido de celebridades en formato de siete contra siete, y una reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi.