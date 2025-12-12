Joaquín Levinton sufrió un infarto y fue internado de urgencia

Joaquín Levinton, cantante de la banda Turf, sufrió un infarto en un bar del barrio de Palermo y se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Fernández. Alberto Crescenti, titular del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), confirmó que el músico, de 50 años, está fuera de peligro.

El incidente ocurrió en un bar ubicado en la calle Dorrego al 1697, donde Levinton comenzó a sentir un intenso dolor en el pecho y se descompensó. Ante la situación, sus acompañantes alertaron a emergencias, que trasladaron al artista de manera urgente.

Crescenti detalló que Levinton experimentó una descompensación cardíaca, con síntomas de hipotensión y sudoración durante una presentación en vivo. El diagnóstico confirmado es infarto agudo de miocardio.

“Se presumía un infarto debido a los dolores. Se decidió estabilizarlo y alertar al shockroom del Hospital Fernández”, explicó Crescenti. En la actualidad, el cantante está bajo observación médica, donde se realizarán diversos estudios para evaluar su condición.

El titular del SAME refrendó la importancia de la rápida intervención, asegurando que ello contribuyó a prevenir complicaciones mayores. “Hay que esperar el resto de los estudios”, añadió.

Previo al incidente, Levinton había compartido en Instagram una imagen de uno de sus libros, dejando enigmáticamente la frase "Se vienen cositas".